Garitano: "En la segunda parte hemos dado más sensación de poder ganar"

Gaizka Garitano pasó por la sala de prensa valorando aspectos positivos y negativos del Cádiz CF después del empate con un Ceuta que fue superior en la primera parte.

"Ha habido alternativas. Ellos han estado mejor en el primer tiempo. Nos ha costado bastante. Hemos defendido bien sin conceder pero las sensaciones es que no estábamos a gusto. Ellos juegan así y es difícil quitarles el balón. Fue mejor en la segunda parte y hemos tenido dos ocasiones buenas y ellos han tenido una. Hemos puesto todo lo que teníamos ofensivo en el campo. Nos hubiera gustado crear más", apuntaba como balance.

Poco brillo en ataque. "Ellos han defendido bien, es un equipo que te quita el balón. No entramos bien en el partido y ellos estaban más a gusto. Es verdad que hemos robado pero hemos perdido el balón y cuando eso ocurre cuesta recuperarlo otra vez. Ellos tocaban mucho y atacaban despacio. En la segunda parte hemos dado más sensación de poder ganar. Es complicado, como todos los partidos".

Hay oficio y no se pierde. "El equipo es muy honrado y por ahí hay que empezar. El equipo lo da todo pero nos cuesta también. Suso es el que hoy ha cogido la pelota, pero los demás son un buen equipo. Pero no veo yo la superioridad del Cádiz como para dominar todo el partido. Pero teneos cosas buenas porque nos han hecho pocas ocasiones de gol. Veo cosas buenas, otras que se pueden mejorar y otras que son difíciles de mejorar".

¿Qué no se puede mejorar? "Dominar los partidos, jugar en campo contrario. Lo que hemos hecho a ratos en el segundo tiempo. Nos cuesta dar continuidad al juego cuando robamos. Eso nos cuenta en campo contrario. No es fácil pero tenemos otras virtudes. Trabajaremos para mejorar eso, pero el equipo es horado y eso es una virtud muy grande".

La forma de jugar el Ceuta. "Tenemos otro tipo de futbolistas, ni mejores ni peores. Ellos sacan la pelota jugando desde el área, nosotros no queremos jugar así. Queremos tener más paciencia y no perder el balón tan pronto".

Presión por querer ser líderes. "Atenazados no hemos jugado. Ellos también juegan. Sabíamos que si ganábamos nos poníamos líder y hemos ido a ganar el encuentro, aunque no hemos sido capaces porque el otro equipo juega y pone las cosas difíciles. Hemos hecho todo para que no nos cogieran".

Contragolpes. "Hemos tenido varios. Hubo tres o cuatro robos clarísimos y ahí no hemos estado acertado. Cuando robamos pudimos tener tres o cuatro clarísimas. Hay que ser más precisos y eso ha faltado en el primer tiempo".

Porteros. "Víctor está bien y David es un gran portero. De momento tiene el sitio y está bien que tengamos porteros. Hizo una gran parada al final y estoy muy contento con él, que es de la cantera. Y está también David Gil, que es un portero top".

Aspectos favorables. "Hacemos muchas cosas bien y margen de crecimiento tenemos pero hay cosas que no son fáciles de mejorar. Si lo damos todos y somos ordenados y competitivos podemos hacer daño. Pero el rival juega y cuesta imponer nuestro estilo. Queremos máxima exigencia. Empiezan los partidos y estamos jugando de igual a igual al equipo contrario. Hacemos muchas coas bien para estar en los partidos y tener portería cero".