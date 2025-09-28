El Cádiz CF se atasca en casa y se queda sin liderato (0-0)

El Cádiz CF fue incapaz de aprovechar la oportunidad que le brindó el destino de colocarse como líder de la Liga al verse frenada su excelente racha en casa. Necesitaba ganar para auparse a lo más alto de la clasificación pero no pudo superar a un buen Ceuta en un partido resuelto con un empate sin goles (0-0) que repartió méritos entre unos y otros. Ninguno mereció ganar ni perder y para los de casa la equis tuvo un sabor a derrota.

El conjunto amarillo mantuvo la portería a cero una semana más pero se quedó sin ver puerta por primera vez esta temporada. La falta de puntería hizo que se escapasen los dos primeros puntos del Nuevo Mirandilla y se esfumase la opción del liderato que deberá esperar si es que vuelve a tener otra oportunidad. Eso sí, continúa invicto en la segunda posición de ascenso directo.

Gaizka Garitano aplicó la máxima de no tocar lo que funciona y repitió alineación con la única novedad de Yussi Diarra en lugar de Efe Aghama, fuera de la convocatoria por un esguince leve. El maliense se movió como segunda punta en ataque y en la media en fase defensiva.

El comienzo fue más entretenido de lo esperado, sin un solo instante de tanteo y con oportunidades para los dos bandos. En un solo minuto, en el 5, los porteros tuvieron que emplearse a fondo para salvar a sus equipos. Guille Vallejo repelió la pelota tras un derechazo de Iuri Tabatadze desde la frontal del área y Víctor Aznar hizo lo mismo después de un tiro de Aisar, que se había quedado solo delante de él.

El balón fue de un área a otra sin solución de continuidad. Unos y otros aplicaron una presión asfixiante y los locales no tardaron en comprobar la valentía de un rival sin complejos que tocó con eficacia y se presentó arriba con relativa facilidad. Se sucieron las llegadas en una especie de ruleta rusa. En el 9, Tabatade reclamó penalti por un agarrón dentro de área de Anuar que existió pero el árbitro no lo vio suficiente para señalar el punto fatídico. En el 11, un disparo lejano de Youness lo resolvió con seguridad Víctor Aznar. En el 14, Mario Climent tiró alto con el camino despejado dentro del área.

Un cuarto de hora inicial frenético pareció ser el prólogo de una prueba de resistencia. A ver quién aguantaba ese ritmo diabólico que era imposible de sostener. La presión alta de los amarillos no terminaba de funcionar y las llegadas más destacables las firmó a la contra. Las dos escuadras consiguieron estabilizarse en defensa y ya no fue tan fácil ver ocasiones. Levantaron el pie del acelerador y, en el caso de los locales, faltó esa conexión necesaria en los últimos metros más allá de las dificultades para circular en la medular.

El encuentro fue a menos, como si ambos contrincantes hubiesen firmado una tregua hasta el intemedio, aunque hubo un último arreón. Marcos Fernández se quedó a poco centímetros de inaugurar el marcador en el minuto 36 cuando un remate a bocajarro tras adelantarse a la zaga se perdió por encima del larguero. Replicó de inmediato Tabatadze con un misil raso desde el balcón del área que no dio en la diana por muy poco.

Las gotas de calidad de Suso y las apariciones del georgiano fueron las notas más destacadas de los amarillos en una primera parte de sequía goleadora. El Cádiz CF estaba obligado a mejorar sus prestaciones en la renudación si quería quedarse con los tres puntos frente a un Ceuta que ofreció buenas sensaciones y fue ligeramente superior en los 45 minutos iniciales. De hecho, acabó atacando con peligro en los últimos compases del primer periodo.

La segunda parte arrancó con una ocasión clarísima que Yussi Diarra no fue capaz de aprovechar de cabeza cuando estaba completamente solo delante del cancerbero tras un majestuoso centro de Suso. En el 50 la tuvo Sergio Ortuño con un remate que detuvo Guille Vallejo.

El partido no tenía un dueño. El Cádiz CF acumuló un par de ocasiones pero el Ceuta no se arrugó y arriesgó en ataque sin rodeos. En el 51, Kovacevic molestó lo suficiente a Carlos Hernández para impedir su remate cabeza frente a la portería.

Los locales eran conscientes de que había llegado la hora de la verdad. La cuestión era dar con la tecla de la victoria bajo el liderazgo de Suso, que dio un recital de controles y pases. Mientras, Garitano dio una vuelta de tuerca al propiciar la reaparición de Javier Ontiveros con media hora por delante, ubicado en la izquierda y Tabatadze recolocado en la derecha, con Suso como segundo punta y con libertad de movimientos en acciones ofensivas.

Los de casa presionaron sin tregua en busca de un robo cercano al área. Asumieron riesgos en el tramo decisivo de un encuentro que parecía haber tomado la sendda hacia el empate salvo que alguien lo evitara. Los anfitriones estaban siendo mejores en la segunda mitad pero no terminaban de encontrar la vía del gol. El preparador cadista metió un delantero más, Dawda Camara, en una clara apuesta por el gol que tanto se resistía. El problema es que el esférico había dejado de entrar con peligro en el área del cuadro blanco.

Dawda, pleno de energía nada más saltar al césped, tuvo el tanto de la victoria en el 82 pero después de deshacerse de un oponente se precipitó con un tiro defectuoso cuando se quedaba solo delante de Guille Vallejo, que despejó sin difcultades.

Aunque dominaron los de casa, fueron los visitantes los que tuvieron el gold el triunfo en el 86 con un cabezazo a bocajarro de Carlos Hernández que Víctor Aznar sacó con una pierna de manera milagrosa. Apretó el Cádiz CF en los minutos finales, ya con Raúl Pereira y Roger Martí, pero el asedio no valió de nada.

FICHA TÉCNICA

Cádiz CF: Víctor Aznar. Iza Carcelén, Kovacevic, Iker Recio, Climent (Raúl Pereira, 87'), Moussa Diakité, Sergio Ortuño, Diarra (Ontiveros, 61'), Tabatadze (Dawda, 78'), Suso y García Pascual (Roger Martí, 87')

AD Ceuta: Guille Vallejo, Anuar (Capa, 86'), Carlos Hernández, Diego González, Matos, Youness (Bodigr, 86'), Kuki Zalazar (Cristian, 75'), Rubén Díez, Aisar (Salvi, 68') Koné (Konrad, 68') y Marcos Fernández.

Árbitro: Alejandro Morilla Turrión (comité navarro). Amonestó al local Moussa Diakité (80') y a los visitantes Aisar (58') y Capa (91')

Incidencias: Partido de la séptima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Nuevo Mirandilla. Ex el jugador cadista Carmelo Navarro hizo el saque de honor y se guardó un minuto de silencio en memoria de Manolo Cardo, ex entrenador del equipo amarillo recientemente fallecido.