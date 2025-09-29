El Cádiz CF, víctima de la rebelión de los recién ascendidos

La Segunda División presenta el atractivo de ser una categoría en la que la igualdad es su principal característica. Que cualquiera pueda ganar o peder con cualquiera es un tópico que se cumple en cada jornada. Las sorpresas están a la orden del día y la séptima jornada recién disputada ofrece ejemplos diáfanos. Cabía esperar una victoria del Cádiz CF contra el modesto Ceuta en el estadio Nuevo Mirandilla pero el conjunto amarillo ni siquiera lo tuvo fácil para firmar un empate sin goles.

El Cádiz CF no fue el único en sufrir el paso adelante de los recién ascendidos de Primera Federación a Segunda. La Cultural Leonesa, otro de los que acaban de aterrizar en la división de plata, rompió todos los pronósticos con su triunfo (0-1) en el terreno del Real Valladolid, que hace unos meses jugaba en la élite del balompié español.

Ahí no quedó la cosa. Otro de los novatos, el Andorra, dio un golpe de autoridad al tumbar (1-2) al Racing de Santander en El Sardinero. La Real Sociedad B, por su parte, empató en casa (1-1) ante el Córdoba. Ninguno de los ascendidos perdió en el séptimo capítulo en una clara demostración del equilibrio imperante en LaLiga Hypermotion.

El Andorra sorprende con su ubicación en la tercera posición a un solo punto del liderato y los otros tres ascendidos está fuera de la zona de descenso.

Dos de los tres partidos que no ha ganado el Cádiz CF en lo que va de curso, dos fueron contra rivales que acaban de incorporarse a Segunda. Además de la equis en casa ante el Ceuta, firmó tablas en San Sebastián contra la Real Sociedad B (3-3) después de tener el encuentro casi perdido cuando se vio con 3-1 en la segunda parte hasta que apareció Iuri Tabatadze con dos cañonazos.