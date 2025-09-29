Suso da el paso que le faltaba en el Cádiz CF

El Cádiz CF se quedó con las ganas de vencer al Ceuta y asaltar el liderato en la séptima jornada de LaLiga Hypermotion. Necesitaba ganar para arrebatar el primer puesto al Deportivo de La Coruña, aunque el empate a cero le valió para conservar la segunda plaza, ubicado una semana más en zona de ascenso directo a Primera División y además con la etiqueta de invicto. Su gran mérito es esquivar la derrota en un prometedor arranque de temporada 2025-26.

La equis en casa no enturbia el buen recorrido del equipo amarillo. No hay ningún rival que supere sus 15 puntos de los 21 disputados mientras ofrece sensaciones que hacen pensar en que no debería tener problemas para cumplir el primer objetivo de la permanencia antes de poder centrar la atención en un reto más ambicioso.

Uno de los nombres propios del encuentro ante el Ceuta fue Suso (31 años). El gaditano firmó el pasado verano hasta el 30 de junio de 2029 y cumplió el sueño que tenía desde niño de jugar en el equipo de su tierra al que siempre llevó en el corazón durante su largo recorrido lejos de casa.

Suso fue el mejor futbolista del campo del equipo amarillo además de la sobresaliente actuación de Víctor Aznar en la portería. Aportó la calidad que atesora en su pie izquierdo y la visión de juego con la que marca diferencias. Bajó la pelota, la movió de un lado a otro, trató de poner criterio en la misión ofensiva aunque al final el Cádiz CF no encontró el camino del gol y se tuvo que conformar con un punto. Fue lo único que le faltó para conseguir un triunfo más como local.

El ex del Sevilla (entre otras escuadras) lideró el sistema ofensivo que en esta ocasión no encontró la recompensa de otras tardes. Fue el primer partido que los amarillos se quedaron sin marcar. No se puede hacer gol siempre. En su caso, estrenó su cuenta con el tant due otorgó el triunfo ante el Eibar.

Suso dio un paso más desde su aterrizaje en la plantilla cadista. No pudo hacer la pretemporada completa debido a una lesión que frenó su puesta a punto. Tuvo que ir poco a poco para ir adquiriendo un estado físico óptimo. Aunque ostenta la titularidad desde la primera cita del campeonato, nunca llegaba a terminar los partidos. Era sustituido cada fin de semana hasta que jugó de principio a fin el encuentro ante el Ceuta. Fue la primera vez que no se marchó antes de tiempo en una muestra de su progresión. Va a más.