El plan del Cádiz CF para buscar la victoria en Las Palmas

El Cádiz CF pone el foco en el compromiso correspondiente a la octava jornada de LaLiga Hypermotion después del empate (0-0) en casa frente al Ceuta. El conjunto gaditano visita el estadio Gran Canaria el próximo domingo 5 de octubre (21:00 horas) para enfrentarse a la Unión Deportiva Las Palmas, que repite como local después de perder (0-1) ante el Almería.

El equipo de Gaizka Garitano se mide un recién descendido con el reto de prolongar su condición de invicto. El cuerpo técnico diseña un plan semanal de trabajo con la idea de preparar a fondo un partido complicado y la ambición de una victoria con la que mantenerse en la plaza de ascenso directo a la que accedió en el quinto capítulo.

Son cinco los entrenamientos programados a puerta cerrada con la vista puesta en el atractivo duelo entre escuadras amarillas. El Cádiz CF se ejercita el lunes 29 en la última sesión del mes de septiembre porque el martes 30 se toma un día de descanso. La actividad regresa a El Rosal el miércoles con la primera sesión de octubre desde las 10:30. La plantilla vuelve a trabajar el jueves y el viernes en el mismo escenario y a la misma hora.

El último entrenamiento antes del encuentro no será en las instalaciones ubicadas en el término municipal de Puerto Real sino en la Ciudad Deportiva de Las Palmas el sábado a las 10:30 con la expedición cadista ya en territorio canario. El Cádiz CF pasará todo el fin de semana en suelo insular con el deseo de regresar el lunes con el equipaje lleno de puntos.