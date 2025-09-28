Iker Recio defiende su parcela

El Cádiz CF logró un valioso empate ante la AD Ceuta en un encuentro donde la solidez defensiva fue clave. Tras el partido, el defensor amarillo Iker Recio analizó el choque y destacó la importancia de mantener la portería a cero.

"Sabíamos que el Ceuta iba a ser así, es un equipo muy bien trabajado. Nos han sometido en la primera parte, pero en la segunda el partido cambió al modificar la estructura. A seguir con la línea de las porterías a cero", señaló el central que esta temporada está aprovechando la oportunidad debido a las bajas

Recio subrayó que este punto permite al conjunto cadista "seguir arriba y sumando", además de remarcar su buen momento personal: “Estoy ganando minutos y confianza, me siento muy cómodo y creo que se nota en el resultado que estoy dando. A seguir dando pasos adelante para darlo todo por el Cádiz”.

El zaguero también puso en valor la pretemporada y su compenetración con Bojan, su pareja en la defensa: “La pretemporada es para mejorar todos. Con Bojan me compenetro muy bien, somos una buena pareja defensiva y nos complementamos perfectamente”.