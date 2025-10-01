La barrera que no supera el Cádiz CF desde Álvaro Cervera

El Cádiz CF se presentó el pasado domingo 28 de septiembre en el estadio Nuevo Mirandilla con la oportunidad de colocarse como líder en la séptima jornada de LaLiga Hypermotion. Para conseguirlo estaba obligado a vencer al recién ascendido Ceuta, pero sufrió un atasco en la misión ofensiva y no pudo pasar del empate sin goles. El reparto de puntos se ajustó a los méritos contraídos por ambas escuadras durante los noventa minutos e impidió el asalto a la cima de la clasificación, un asunto menor si se tiene en cuenta que la temporada aún se halla en su periodo naciente.

En cualquier caso, el conjunto amarillo atraviesa una nueva semana en un segundo puesto (ascenso directo) que refleja su excelente comienzo de curso. Suma los mismos puntos 15 que el líder, no conoce la derrota después de siete partidos y forma parte del pequeño grupo de cuatro equipos de las dos principales categorías del balompié español que aún no ha perdido junto con el Barcelona, el Elche y el Deportivo de La Coruña.

Más allá de la posición en la tabla, el Cádiz CF no aprovechó la ocasión de romper una barrrera que no logra traspasar en los últimos seis años. Ganar el pasado domingo le hubiese permitido enlazar tres victorias consecutivas después de doblegar al Eibar (1-0) y al Málaga (0-1), algo que no sucede desde octubre de 2019.

La última vez que el cuadro gaditano fue capaz de unir más de dos triunfos seguidos fue en la campaña del último ascenso a Primera, cuando firmó dos rachas de cinco victorias entre la jornada inicial y la quinta y después entre la octava y la 12ª. Aquellas dos oleadas al comienzo del ejercicio 2019-20 fueron claves para dar el salto a la élite.

Desde entonces, el Cádiz CF no ha sido capaz de ganar más de dos veces consecutivas. Álvaro Cervera fue el último entrenador en lograrlo. No lo consiguieron Sergio González ni Mauricio Pellegrino en Primera ni tampoco Paco López durante su breve estancia en Segunda. El actual inquilino del banquillo, Gaizka Garitano sacó a los amarillos del pozo la pasada temporada y llegó a encadenar dos triunfos en tres ocasiones sin llegar a un tercero. En el curso recién comenzado, se queda a un paso de superar esas dos victorias pero es posible que surjan más opciones en las próximas semanas/meses si el equipo saca rédito de sus buenos momentos.