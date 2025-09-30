El presidente del Cádiz CF marca el objetivo tras el gran arranque de temporada

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, asistió el martes 30 de septiembre al programa de Deportes Cope Cádiz compartió sus impresiones sobre la actualidad del equipo amarillo, que está firmando un gran arranque de temporada 2025-26 como lo demuestra su ubicación en la clasificación, segundo empatado a 15 puntos con el líder, el Deportivo de La Coruña después de siete jornadas.

Vizcaíno destacó el trabajo diario que está realizando el equipo y la emoción tras los buenos resultados. Señaló que "los que tienen que trabajar lo están haciendo bien, sin falsa euforia".

A su juicio, tras el buen comienzo, "la mejor medicina en estos momentos es ir partido a partido”. Indicó además que "no ponerse nervioso hace que las cosas cojan un camino de tranquilidad".

El máximo responsable de la entidad cadista se refirió al nuevo proyecto y la afición. Expuso que "es un proyecto que se tiene que hacer poco a poco. Los aficionados son los que mejor han entendido el cambio de discurso del club". De hecho, resaltó que "la grada se viene arriba cuando lo pasamos mal en el césped”.

Con estas palabras, Manuel Vizcaíno quiso trasladar un mensaje de calma y confianza. Subrayó que el camino del Cádiz CF pasa por la constancia, la paciencia y el respaldo incondicional de una afición que, una vez más, se convierte en el motor del equipo amarillo.

El presidente tiene los pies en el suelo porque el curso no ha hecho más que empezar. Dijo que "me gusta la prudencia, porque entre otras cosas es que hay que ser prudente". Eso sí, matizó que "la prudencia no está reñida con la ambición y la humildad no está reñida con la osadía. Nosotros hemos sido siempre muy ambiciosos, osados, pero siempre con los pies en el suelo, que creo que ha sido una de las características que hemos tenido siempre".

El excelente arranque no altera el principal objetivo del Cádiz CF. "Yo estoy deseando llegar a los 50 puntos, que es nuestro primer objetivo". Estoy absolutamente convencido de que vamos a volver a Primera División. No lo sé cuándo; ni lo supe la primera vez ni lo sé ahora», manifestó con la idea de ser él presidente aunque valorando también que el Cádiz CF lo pudiera conseguir con otro.