Un mes de octubre peculiar para el Cádiz CF

El Cádiz CF arranca del calendario la hoja de septiembre inmerso en una dinámica positiva que le hace encarar con optimismo un mes de octubre que se presenta con cuatro envites por delante.

El conjunto amarillo se marca como objetivo prolongar su condición de invicto. Con el Deportivo de La Coruña, son los únicos equipos que aún no conocen la derrota después de siete jornada de una Liga marcada por la igualdad. Los dos ocupan ahora mismo plaza de ascenso directo.

Cuatro victorias (sobre Mirandés, Albacete, Eibar y Málaga) y un trío de empates (contra Leganés, Real Sociedad B y Ceuta) componen el balance de la escuadra entrenada por Gaizka Garitano. El reto es ir paso a paso, seguir sin perder todo el tiempo que pueda y sumar más victorias con las que continuar en la zona alta de la clasificación. Difícil, pero no imposible.

Octubre llega cargado de compromisos complicados que ponen a prueba la resistencia de un equipo que en los primeros encuentros de la temporada 2025-26 se caracteriza por su solidez. Forma parte del grupo de menos goleados.

La pecularidad de octubre para el cuadro gaditano es que encara dos partidos consecutivos en casa, con todo lo que supone jugar en el estadio Nuevo Mirandilla. Las opciones de éxito en la nueva campaña que ya está en marcha pasan en buena medida por lo que sea capaz de hacer delante de una afición que desempeña un papel muy importante. El equipo amarillo recibe al Huesca el domingo 12 de octubre a las 18:30 horas (novena jornada) y ocho días más tarde, el lunes 20, repite en su feudo frente al Burgos a las 20:30 (décimo episodio). El Cádiz CF, el mejor local del torneo (junto con el Eibar), pretende hacer valer su fortaleza para avanzar con paso firme.

Antes de las dos citas sin respiro en su hogar, el cuadro gaditano visita a la Unión Deportiva Las Palmas el domingo 5 a las 21:00 horas (octava jornada) y clausura el mes de octubre en el terreno del Granada el sábado 25 a las 18:30 (undécimo capítulo).