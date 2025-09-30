Ontiveros ya está aquí: cuál es su siguiente paso en el Cádiz CF

El Cádiz CF no cumplió el objetivo de la victoria en el encuentro ante el Ceuta (0-0) pero no escapó mal del todo de la séptima jornada de LaLiga Hypermotion: portería a cero una vez más, continúa invicto, no se mueve de la segunda posición, empatado a puntos con el líder, en ascenso directo...

Fue un partido igualado frente a un buen adversario que se resolvió con un justo reparto de puntos. Una de las buenas noticias del Cádiz CF fue la reaparición de Javier Ontiveros, el futbolista más destacado del conjunto amarillo la pasada temporada 2024-25 que está llamado a ser uno de los referentes ofensivos en la nueva campaña que ya está en marcha. Fue el máximo goleador con once tantos (diez en la Liga y uno en la Copa del Rey) y el equipo volverá a necesitar su puntería en su segunda

El marbellí saltó al césped en el minuto 61 el día de su reaparición después de una travesía de algo más de un mes sin poder competir por un problema en su rodilla derecha.

El talentoso atacante se perdió la recta final pasado curso por una lesión y tras empezar jugando en el presente ejercicio se vio obligado a detener su marcha para evitar males mayores. No participó en los envites ante el Albacete, Real Sociedad B, Eibar y Málaga, aunque en La Rosaleda llegó a ocupar plaza en el banquillo.

Su regreso en el duelo frente al Ceuta fue el aperitivo de lo que se espera sea su retorno definitivo a la rutina de los partidos siempre que le respeten las temidas lesiones. El siguiente paso es recuperar la titularidad. Formó parte del once inicial en el compromiso ante el Mirandés de la jornada inaugural (sustituido mediada la seguna parte) y jugó la última media hora de la visita al Leganés antes de entrar en dique seco.

Si los entrenamientos de la semana transcurrren con normalidad, Ontiveros será uno más en la expedición cadista que viajará a Gran Canaria para enfrentarse a Las Palmas el domingo 5 de octubre en elchoque del octavo capítulo. La incóngnita será si ejerce de titular o espera turno como suplente.