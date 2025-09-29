El emotivo mensaje de Salvi tras el gran recibimiento de la afición del Cádiz CF: "Orgullo"

El partido que el Cádiz CF y el Ceuta disputaron la tarde del pasado domingo 28 de septiembre en el estadio Nuevo Mirandilla (séptima jornada de LaLiga Hypermotion) adquiría connotaciones especiales para varios futbolistas del conjunto visitante con pasado en el equipo amarillo: Salvi, Manu Vallejo, José Joaquín Matos, Yann Bodiger. De ellos, sólo Matos ejerció el rol titular, Manu no llegó a participar y Salvi y Bodiger jugaron en el tramo final del encuentro.

El duelo se resolvió tal como empezó, con un empate a cero que dejó más contento al cuadro blanco que al amarillo. Sumar a domicilio siempre tiene valor y no ganar en casa no suele ser el mejor desenlace.

Uno de los protagonistas fue Salvi por un largo y exitoso pasado como cadista imposible de olvidar para él y para la hinchada. El extremo vivió un fin de semana especial en su regreso a la capital gaditana. Durante el paseo que hizo el sábado por los alrdedores del hotal en el que se alojaba su equipo, recibió muestras de cariño y se hizo fotos con seguidores cadistas que tienen muy presente su aportación durante su extensa etapa de amarillo en la que acumuló 239 partidos oficiales repartidos entre temporadas. Llegó en Segunda B y fue parte importante de dos ascensos. Con el Cadiz CF debutó en Segunda y en Primera.

Tras salir en 2022, formó parte del Rayo Vallecano y el Espanyol y acaba de unirse al Ceuta. A sus 34 años, emprende ilusionado una nueva aventura con la permanencia como objetivo prioritario.

Tras su paso por el santuario cadista el pasado domingo, Salvi se expresó con un mensaje en su cuenta de instagram. Estaba contento y no sólo por el empate, sino por las toneladas de cariño recibido. Cuando saltó al césped en pleno desarrollo de la segunda mitad, recibió un gran ovación y muchos hinchas cadista corearon su nombre en reconocimiento a una leyenda.

El jugador sanluqueño reconoció su alegría y mostró su agradecimiento un día después del encuentro: "Gracias a todos por el recibimiento de ayer, feliz por volver a la que tantas tardes de felicidad me dio, es un orgullo sentirse querido por todo el Cadismo". Valoro además el empate cosechado por su equipo: "Seguimos sumando +1 sigamos caminando que estamos de paso".