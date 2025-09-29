Polémica por la expulsión de un jugador de Las Palmas antes del partido contra el Cádiz CF

El Cádiz CF pasa página del empate a cero en casa ante el Ceuta y fija la mirada en el siguiente compromiso que supone la cuarta visita de la temporada. El conjunto de Gaizka Garitano se enfrenta a la Unión Deportiva Las Palmas en el estadio Gran Canaria (domingo 5 de octubre) en una nueva prueba de fuego ante un recién descendido.

El cuadro gaditano vive en medio de la calma pese a no ganar el pasado fin de semana (ocupa el segundo puesto) y el equipo insular anda algo revuelto tras perder como local (0-1) frente al Almería. El encuentro no estuvo exento de polémica, con un expulsado por cada bando.

Las Palmas se quedó con diez futbolistas por la cartulina roja que el árbitro mostró a Milos Lukovic. El colegiado del comité aragonés Carlos Muñiz Muñoz tomó esa drástica decisión sobre el delantero "por escupir a un adversario", según reflejó en el acta.

Lukovic es fijo en la delantera del equipo isleño. Acumula media docena de titularidades y un gol pero en principio se pierde la cita con el Cádiz CF porque le espera una sanción salvo que su club consiga evitar que se produzca esa medida disciplinaria a través de alegaciones ante el Comité de Competición. En el conjunto canario consideran que la expulsión fue injusta y tratan de impedir el castigo a su jugador.

Las Palmas tiene previsto preparar el envite ante el cuadro gaditano con cinco entrenamientos entre el martes y el sábado. La última sesión, la del sábado, la desarrollará en su estadio mientras que el Cádiz CF se ejercitará ese día en la Ciudad Deportiva de su rival.