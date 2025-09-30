Vizcaíno explica el importante papel que está ejerciendo Suso en el Cádiz CF

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, estuvo el martes 30 de septiembre en el programa de Deportes Cope Cádiz en el que abordó la actualidad de un conjunto amarillo que se sitúa en los puestos de cabeza en los albores de la campaña 2025-26.

Vizcaíno se deshizo en elogios dedicados a Suso, que está viviendo su primera temporada en el primer equipo del Cádiz CF. Reconoció en la Cope que "no soy objetivo hablando de él. A mí lo de que Suso sea bueno o malo me da igual. A mí lo que me importa de Suso es la vergüenza que tiene en el campo cada semana. De dónde viene y con la vergüenza que juega".

El máximo responsable del club destacó de Suso "cómo está matándose en el gimnasio para estar mejor que en toda su carrera desde el punto de vista físico. Cómo le duelen las cosas que pasan en el vestuario. Cómo está todos los días viendo cómo suma para que sus compañeros sean mejores. Cómo ha demostrado que siente el Cádiz CF; estaba loco por venir".

"Él ha hecho carrera por ahí, pero ahora quiere hacerla en el club, quiere hacer el club más grande y lo va a dar todo por hacer. A Suso no le va a pesar la responsabilidad con lo que lleva en la espalda", señaló Vizcaíno sobre el futbolista gaditano.