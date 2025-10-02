La visita al Andorra, en un horario novedoso para el Cádiz CF

LaLiga ha dado a conocer las fechas y horarios de los partidos correspondientes a la 12ª jornada, en la que el Cádiz CF afronta su primer compromiso del mes de noviembre.

El conjunto amarillo empieza el undécimo mes de 2025 de la misma manera que acaba el décimo, es decir, como visitante. Después de enfrentarse al Granada en el Nuevo Los Cármenes el sábado 25 de octubre (desde las 18:30 horas), el equipo entrenado por Gaizka Garitano realiza uno de los desplazamientos más largos de la temporada 2025-26 para medirse al Andorra, tercer clasificado tras siete capítulos a un puesto y a un punto de los gaditanos.

Se trata de una cita histórica porque es la primera vez que el Cádiz CF juega frente al Andorra en un envite de competición liguera. El encuentro contra el equipo del Principado ha quedado programado para el domingo 2 de noviembre a la hora del almuerzo. El balón empieza a rodar a las 14:00 (dos de la tarde). Es la primera que el Cádiz CF juega a esa hora en el presente curso. Como es habitual, está previsto que el partido sea ofrecido en directo por televisión a través de LaLiga Hypermotion TV y sus operadoras habituales (Movistar, Orange, Dazn...).