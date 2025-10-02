El plan del Cádiz CF para el mercado de fichajes de invierno

El Cádiz CF se posiciona en parte alta de la clasificación con su excelente comienzo de temporada 2025-26 que aporta un plus de optimismo, ilusión y tranquilidad. No es fácil encadenar siete jornadas sin conocer la derrota como ha hecho el equipo amarillo además del Deportivo de La Coruña, con el que se reparte las plazas de ascenso directo en los compases iniciales del campeonato.

El prometedor arranque no desvía el objetivo. En el club tienen claro que la prioridad pasa por llegar a los 50 puntos que en teoría otorgan la permanencia en Segunda División y si lo consigue con bastante antelación será entonces cuando pongan el foco en un reto de mayor calado. La Liga no ha hecho más que empezar y las diferencias en la tabla aún no son considerables.

El Cádiz CF tiene que amoldarse a su nueva situación en su segundo año en la categoría de plata después del descenso. Ya no cuenta con la inyección económica que tuvo en la primera campaña y deja de ser uno de los poderosos. La reducción presupuestaria obliga al club a confeccionar una plantilla acorde con sus posibilidades.

La entidad cadista pasa de tener el límite salarial más elevado de la Liga Hypermotion la pasada temporada al sexto más bajo en el curso recién iniciado. De 18,8 millones de euros a poco más de 7.

El club se adapta a la nueva realidad tras un intenso mercado de verano no descarta moverse en la ventana invernal de fichajes que se abrirá durante el mes de enero. Pese a las apreturas, el Cádiz CF tendrá la opción de reforzarse a mitad de curso si así lo considera. El plantel está compuesto por 25 futbolistas: 22 con licencia profesional y tres con ficha del filial. Hay tres licencias libres pero es un grupo numeroso y para que se produzcan entradas tiene que haber salidas.

El presidente del club, Manuel Vizcaíno, aseguró que "tenemos margen para fichar en enero" en declaraciones efectuadas a Deportes Cope Cádiz. Eso si, matizó que "como siempre digo, para fichar hay que sacar jugadores". Esa es la fórmula para que pueda haber alguna novedad en la plantilla.

"En ese equilibrio (salidas y entradas) habrá margen para hacer cosas en enero con la política que tenemos ahora", explicó Vizcaíno antes de recalcar que el club está inmerso en una actuación marcada por "el equilibrio presupuestario y la austeridad".