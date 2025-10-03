El Cádiz CF vuelve a tener la opción del liderato, pero esta vez es más difícil

El Cádiz CF no aprovechó la oportunidad que tuvo en la séptima jornada de LaLiga Hypermotion de alcanzar el liderato aunque continúa en las alturas. Tras el empate (1-1) del Deportivo de La Coruña en el campo del Eibar, el conjunto amarillo tenía en su mano colocarse al frente de la clasificación con una victoria sobre el Ceuta en el estadio Nuevo Mirandilla, pero no pudo pasar de una igualada (0-0) que dejó todo como estaba en las dos primeras posiciones de ascenso directo.

El equipo entrenado por Gaika Garitano comparece en el octavo capítulo desde el segundo puesto empatado a 15 puntos con el líder y con una nueva opción de arrebatar al cuadro gallego el puesto de mayor privilegio, aunque esta vez parece más complicado porque ejerce de visitante. Vuelve de a depender del resultado que obtenta el Dépor, que se enfrenta en Riazor al Almería el sábado 4 de octubre (16:15 horas).

Si el equipo coruñés no gana en su feudo, será entonces cuando el Cádiz CF tenga la posibilidad de auparse a lo más alto si es capaz de llevarse los tres puntos en el terreno de la Unión Deportiva Las Palmas el domingo (21:00 hora pensinsular). Un triunfo situaría al conjunto gaditano con 18 puntos de 24.

De la misma manera que el Cádiz CF puede dar el salto a la cima, también corre peligro de caer posiciones si no consigue un marcador positivo y sí lo hacen sus perseguidores. En el peor de los casos, caería al sexto escalón.

El Andorra parte desde la tercera plaza con 14 puntos; el Racing de Santander, desde la cuarta con 13; el Burgos, desde la quinta con 12; y el Eibar, desde la sexta con 11.

PARTIDOS DE LA 8ª JORNADA DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 3 de octubre

Ceuta - Eibar (20:30 horas)

Sábado 4 de octubre

Deportivo - Almería (16:15)

Andorra - Leganés (18:30)

Huesca - Burgos (18:30)

Granada - Real Sociedad B (21:00)

Domingo 5 de octubre

Zaragoza - Córdoba (14:00)

Castellón - Sporting (16:15)

Racing - Málaga (18:30)

Valladolid - Mirandés (18:30)

Las Palmas - Cádiz CF (21:00)

Lunes 6 de octubre

Cultural Leonesa - Albacete (20:30)