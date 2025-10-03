Garitano explica por qué Iker Recio "es el perfil de lo que queremos en el Cádiz CF"

El entrenador del Cádiz CF, Gazka Garitano, se refirió el viernes 3 de octubre a la evolución experimentada por Iker Recio que lleva a tener protagonismo en el equipo. El central llegó al conjunto amarillo en el mercado de invierno de la pasada temporada 2024-25 procedente del Antequera (Primera Federación) y le tocó desempeñar el papel de suplente con sólo tres partidos disputados.

El futbolista pasó por un periodo de adaptación al venir de una categoría inferior y la situación da un giro radical en la nueva campaña 2025-26, en la que el zaguero zurdo ejerce el rol de titular. Ha jugado de principio a fin los siete encuentros del campeonato y todo apunta a que repetirá en el once en el envite de la octava jornada de LaLiga Hypermotion que se disputa el domingo en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas.

Garitano alabó el trabajo del defensa de 24 años. Dijo del toledano que "ha hecho todo lo que un futbolista tiene que hacer". Aseguró que Iker Recio "ha entrenado como el mejor, ha sido humilde aprendiendo el oficio y este año está siendo uno de los mejores del equipo".

El preparador cadista no dudó en poner al central como un ejemplo a seguir. "Es el perfil de lo que queremos en el club: gente humilde y con ganas de triunfar", afirmó el entrenador del Cádiz CF sobre Iker Recio.