El Cádiz CF tiene un problema

El Cádiz CF ha empezado muy bien la temporada 2025-26 a pesar de la reciente derrota (1-0) en el terreno de la Unión Deportiva Las Palmas el pasado domingo 5 de octubre. El balance es de cuatro victorias, tres empates y sólo un partido perdido en ocho jornadas de la Liga Hypermotion, ubicado en la tercera posición con 15 puntos, a uno del liderato que ostenta el Deportivo de La Coruña.

Si por algo destaca el conjunto amarillo en los albores del campeonato es por una consistencia que le lleva a residir en los puestos altos de la clasificación. La eficacia del sistema defensivo otorga resultados positivos (salvo en el caso de la visita a Gran Canaria).

Pero la solidez de la estructura creada para neutralizar al adversario contrasta con el problema que el Cádiz CF tiene un ataque. Encadena dos encuentros sin marcar gol (ante el Ceuta -0-0-y frente al cuadro insular). Sus opciones de éxito se apoyan en la portería a cero y en aprovechar alguna oportunidad. La cuestión es cuando recibe un tanto, como sucedió en Las Palmas.

Las cifras reflejan las dificultades de los amarillos en los quehaceres ofensivos. Es el tercer equipo de Segunda División con menos disparos a portería: 23 en ocho capítulos, casi tres por partido. Eso sí, necesita menos de tres tiros para marcar. Lleva nueve tantos, una media de 1,1 por encuentro.

En el último partido hizo tres remates a puerta (Sergio Ortuño, Álvaro García Pascual y Suso), más que su contrincante, pero no fueron suficientes para evitar el primer varapalo del campeonato. El cancerbero local Dinko Horkas se convirtió en el mejor jugador de su equipo.

El Cádiz CF tira poco, menos que casi todos sus rivales en la Liga, y cuando lo hace le cuesta perforar la portería contraria. Para poder mantenerse en la zona noble, está abocado a dar un paso al frente en ataque además de conservar su fiabilidad en la misión de la destrucción.

El entrenador, Gaizka Garitano, estaba contento con el rendimiento que su equipo ofreció en Las Palmas a pesar de una derrota que a su juicio fue inmerecida. Consideró que el empate hubiese sido el desenlace más justo.

La derrota coloca a los amarillos en la realidad de una competición que premia el acierto y castiga el error. Un solo fallo atrás condenó a los gaditanos en Canarias porque no hubo una réplica a tiempo para al menos sumar un punto. La mejoría en ataque es tarea obligada en los siguientes compromisos.