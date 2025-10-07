El Cádiz CF aborda el fichaje de Carneil, una joven promesa del fútbol sueco

El Cádiz CF se dispone a realizar un fichaje en el mes de octubre con la temporada 2025-26 en marcha desde hace casi dos meses y después de ocho partidos disputados. El club quiere aprovechar la oportunidad que le ofrece el mercado de jugadores libres para dar una vuelta de tuerca a la plantilla.

Una parte de la estrategia del club es apostar por futbolistas poco conocidos pero con potencial (Iuri Tabatadze, Alfred Caicedo, Efe Aghama...). En ese contexto, el club tiene encarrilado el fichaje de Hussein Carneil, centrocampista de corte ofensivo de 22 años que está libre desde el pasado 30 de agosto cuando quedó desvinculado del Goteborg, uno de los equipos clásicos de Suecia.

El acuerdo entre la entidad cadista y el jugador es total según Fabrizio Romano, que apunta a un contrato de tres campañas con los amarillos después de que el martes 7 de octubre pase el correspondiente reconocimiento médico. Si todo va bien, el anuncio oficial puede ser inminente y esta misma semana estará en disposición de trabajar a las órdenes de Gaizka Garitano. El Cádiz CF tiene tres licencias profesionales sin ocupar aunque el futbolista podría tener ficha el filial.

El técnico sólo está empleando a tres medios: Moussa Diakité, Sergio Ortuño y Yussi Diarra, con Álex Fernández con un papel muy secundario (suplente en todos los partidos) y Joaquín González sin haber jugado aún debido a problemas físicos.

Carneil nació en Mazar-i-Sharif (Afganistán) y posee las nacionalidades afgana y sueca. Ha sido dos veces internacional sub'21 con la selección escandinava. Se formó en la cantera del Goteborg y subió al primer equipo en marzo de 2022 cuando estaba a punto de cumplir 19 años. Desde entonces disputó 45 partidos oficiales en los que marcó dos goles y dio un par de asistencias. Sin embargo, las lesiones fueron un freno en su progresión.

El Cádiz CF ha visto en Carneil un jugador interesante que puede ayudar en la creación y en ataque. Se trata de una inversión no muy costosa en un futbolista que tiene la oportunidad de abrirse paso en el balompié español. No hay urgencia para su debut en el conjunto amarillo. Ahora tiene que pasar por un lógico periodo de adaptación al equipo y a su nueva vida y será el entrenador quien decida cuando lo ve apto para darle minutos. El encuentro de la Copa del Rey contra el UCAM Murcia podría ser una buena ocasión.