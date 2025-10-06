La paliza que le espera al Cádiz CF: tres viajes en una semana

El Cádiz CF se adentra en una temporada 2025-26 que se vuelve más exigente con la entrada con la próximo entrada en escena de la Copa del Rey. El conjunto amarillo conoció el lunes 6 de octubre a su rival en la primera eliminatoria, que será el UCAM Murcia en un cruce que se resolverá a partido único en el estadio La Condomina.

No tuvo demasiado suerte el conjunto amarillo porque abrirá el torneo con un desplazamiento más largo de lo que quizás hubiese deseado. Los de Gaizka Garitano parten como claro favoritos frente a un adversario que forma parte del grupo 4 de Segunda Federación, pero ya es sabido que la Copa se caracteriza por las sorpresas que se suceden año tras año.

El calendario se aprieta al máximo para el cuadro gaditano, que de pronto se encuentra con la papeleta de tener que hacer tres viajes seguidos en una semana. El estreno copero le pilla justo en medio de dos desplazamientos en la Liga, por lo que Garitano debe hilar muy fino para evitar el desgaste de sus futbolistas.

El Cádiz CF tiene que visitar al Granada el sábado 25 de octubre (seis y media de la tarde) en el undécimo capítulo liguero. Unos días después, debe presentarse entre semana en Murcia (martes 28, miércoles 29 o jueves 30) para encarar la eliminatoria y, sin tiempo para respirar, el domingo 2 de noviembre juega en el campo del Andorra en el 12º episodio del campeonato. Mucho viaje y poco entrenamientos en días que se complican.

Como la Liga es lo que importa a la hora de la verdad, todo apunta a que el preparador cadista dará descanso en la Copa a los jugadores que son titulares en la Liga (Iza Carcelén, Kovacevic, Suso, García Pascual...) para dar enytrada a los menos habituales sin descartar la inclusión en la convocatoria de algún jugador que milite en el filial.