Rueda de prensa de Gaizka Garitano tras la primera derrota del Cádiz CF en la presente temporada, después de caer en Las Palmas. El técnico vasco se mostró contrariado con lo sucedido con el resultado final.

"Hemos hecho muy buen partido y hemos merecido algo más. Ellos han llevado el peso como hacen en casa, pero han tirado una vez a portería en la jugada del gol. Además, hemos pecado de inexperiencia porque teníamos a un jugador fuera (Caicedo estaba siendo atendido). Hemos tenido ocasiones para llevarnos algo más", reiteraba.

La línea del choque. "El partido había que madurarlo porque ellos tenían el balón atrás entre los centrales. Hemos estado tácticamente perfectos. Salvo el gol no hemos concedido ocasiones y las más claras las hemos tenido nosotros y eso en este campo no es fácil".

Las variaciones con los cambios de ambos conjuntos en la segunda parte. "Hay que ver que salen del banquillo de ellos futbolistas buenísimos porque tiene gente grandísima en la plantilla. Hicieron el gol cuando queríamos ganar el partido y de hecho tras ese gol gozamos de dos ocasiones buenísimas. El empate era el resultado más justo".

Un rival al que el Cádiz CF no ha podido hincarle el diente. "Las Palmas defiende muy bien, como nosotros porque somos dos equipos muy fiables. Lo que pasa es que en esta ocasión ha caído la balanza de su lado. Felicito a mis jugadores porque no hemos merecido perder".

Para acabar, se le preguntó por la baja en la lista de Efe Aghama. "Se ha resentido en el último entrenamiento y no estaba apto para jugar", se limitó a explicar Garitano.