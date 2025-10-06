Climent, baja en el Cádiz CF de un titular fijo: el giro radical de una temporada a otra

El Cádiz CF vivió el trago amargo de su primera derrota de la temporada 2025-26 con el revés que se llevó en su visita a la Unión Deportiva Las Palmas el pasado domingo 5 de octubre. Después de mantenerse invicto durante siete jornadas, en la octava perdió esa condición con el 1-0 que no hizo justicia pero que lo situó en la realidad de la competición.

El conjunto entrenado por Gaizka Garitano regresó de vacío pero ya se centra en el siguiente compromiso liguero que supone la vuelta al estadio Nuevo Mirandilla para enfrentarse al Huesca el próximo domingo desde las 18:30 horas. El desarrollo de la semana permitirá al técnico saber con qué futbolistas puede contar para el partido contra el cuadro azulgrana, que llegará con la moral alta después de doblegar (2-1) al Burgos.

La única ausencia segura es la de Fali, inmerso en la fase de recuperación de la intervención de rodilla a la que fue sometido hace unas semanas. Tampoco parece probable que Joaquín González pueda estar en condiciones de aportar debido a problemas físicos que de momento le han impedido debutar de manera oficial como cadista. David Gil y José Antonio de la Rosa son duda. El portero tampoco se ha estrenado este curso y después de entrar en la convocatoria en el duelo ante el Ceuta se cayó del desplazamiento a territorio canario. El extremo se lesionó en el choque frente al Albacete y no juega desde entonces.

Se une una bajas para el envite ante el cuado oscense, en este caso no por lesión sino por sanción. Mario Climent vio en el duelo contra Las Palmas la quinta amarilla del campeonato y será sancionado con un partido de suspensión por parte del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El lateral izquierdo promedia más de una cartulina por cada dos encuentros, un índice elevado que conlleva un tempranero castigo que le conduce a un obligado descanso.

Climent sólo vio una tarjeta en los 21 encuentros que jugó con el Cádiz CF en la segunda parte de la pasada campaña 2024-25. De hecho, sólo vio cuatro durante todo el pasado curso entre el Mérida y el Cádiz CF. La situación cambia este curso. El alicantino fue amonestado en los choques contra Mirandés, Albacete, Real Sociedad y Málaga antes de ver la quinta amarilla en el estadio Gran Canaria.