El UCAM Murcia, rival del Cádiz CF en la primera eliminatoria de la Copa del Rey

La primera noticia de la semana para el Cádiz CF fue el emparejamiento de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El sorteo se desarrolló desde la una del mediodía del lunes 6 de octubre en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (Las Rozas, Madrid) con un modelo de división territorial en cuatro sectores.

Se sabía que el primer cruce se decidirá a partido único en el campo del equipo de inferior categoría y que el Cádiz CF iba a a tener que ejercer de visitante porque en ningún caso se iba a medir a ninguna escuadra de las dos principales division del fútbol español.

Con tantos equipos en liza en la ronda inicial, el acto del sorteo fue largo. El contricante del Cádiz CF se conoció a las dos menos cinco de la tarde. El equipo de Gaizka Garitano comienza su recorrido copero con un duelo ante el UCAM Murcia, club que pertenece al grupo 4 de Segunda Federación, en el que ocupa la novena posición después de cinco jornadas con un balance de una victoria, tres empates y una derrota. El encuentro se disputará el 28, 29 o 30 de octubre en el histórico estadio La Condomina.

El equipo amarillo se ha enfrentado en ocho ocasiones al equipo universitario, todas en Liga entre 2012 y 2017 y casi siempre en la extinta Segunda División B salvo dos citas en la categoría de plata en la única temporada de los murcianos en el fútbol profesional.

Al cuadro gaditano le toca afrontar un largo viaje de seis horas y casi 600 kilóemtros si se desplaza en autocar a territorio murciano. La lógica indica que el entrenador dará paso a las rotaciones al jugarse el partido entre semana en medio de dos citas de Liga que también encara a domicilio. El sábado 25 se mide al Granada en el Nuevo Los Cármenes y el domingo 2 de noviembre comparece en el feudo del Andorra.

El director deportivo del UCAM Murcia, Álvaro Muñoz, recibió de buen agrado el cruce contra el Cádiz CF de la primera eliminatoria. "Estamos contentos e ilusionados de vivir este enfrentamiento contra un equipo de Segunda División, de poder tener otra vez la ilusión de la Copa del Rey y además aquí en nuestra casa. Lo afrontamos con muchas ganas".