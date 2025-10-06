Cádiz CF - Huesca: promoción de 500 entradas para los socios de dos gradas

Aficionados del Cádiz en un partido en casa.

El Cádiz CF anuncia la venta las entradas para el partido contra el Huesca de la novena jornada de LaLiga Hypermotion que se disputa en el estadio Nuevo Mirandilla el próximo domingo 12 de octubre a partir de las seis y media de la tarde.

El club informa de que los precios habituales de la localidades son:

Tribuna baja: 95€

95€ Tribuna alta: 80€

80€ Preferencia baja: 60€

60€ Preferencia alta: 50€

La entidad cadista lanza una promoción de 500 entradas a 10 euros cada una para los socios de preferencia alta y tribuna alta (una por socio). La venta comienza el lunes a las 16:00 horas y será exclusiva por Internet.

Horario de atención al socio:

Lunes de 16 a 18 horas

Martes de 11 a 14 h

Miércoles, jueves y viernes de 9,30 a 14 h y de 16 a 18 h

Sábado 11 a 14 h y de 16 a 18 h

Domingo 11:30 hasta el inicio del encuentro

Teléfono de información: 956000011.