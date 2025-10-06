Ya sólo queda un equipo invicto en las dos principales divisiones tras la derrota del Cádiz CF

Tras las derrotas de Barcelona, Elche y Cádiz CF el pasado fin de semana, ya sólo queda un equipo de las dos principales divisiones del fútbol español que no conoce la derrota una vez disputadas ocho jornadas de Liga tanto en Primera como en Segunda.

En Primera, el Barcelona dejó de ser intratable y cedió el liderato al Real Madrid tras perder de manera contundente (4-1) en el terreno del Sevilla, mientras que el sorprendente Elche, recién ascendido, cayó (3-1) en el campo del Alavés. En Segunda, el equipo de Gaizka Garitano no pudo sumar en el estadio Las Palmas (1-0) y sufrió su primer varapalo de la campaña 2025-26.

Así, el Deportivo de La Coruña que entrena Antonio Hidalgo es el único equipo de las dos primeras categorías del fútbol español que permanece invicto.

El equipo gallego, colíder de LaLiga Hypermotion junto al Racing Santander (ambos con 16 puntos), presenta un balance de cuatro triunfos y cuatro empates en las ocho primeras jornadas del campeonato. En su cita más reciente, el inquilino de Riazor empató (1-1) frente al Almería.

En Primera Federación, hay tres equipos que no han perdido ningún partido. En el grupo I, el CD Tenerife ha ganado los seis partidos disputados hasta el momento, mientras que en el grupo II son el Atlético Sanluqueño y el Sabadell los que se mantiene invictos.

El conjunto verdiblanco, con sede en El Palmar, es cuarto con diez puntos tras ganar dos partidos y empatar cuatro, mientras que el Sabadell ocupa la sexta plaza después de encadenar un par de triunfos y cuatro empates.