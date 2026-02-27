Los cambios del Cádiz CF en el partido contra el Eibar

El Cádiz CF no levanta cabeza en los últimos tiempos y el entrenador no termina de dar con la tecla con la que pulsar el botón de la reacción de un equipo que no conoce la victoria en una segunda vuelta en la que acumula cinco derrotas (ante Albacete, Granada, Huesca, Almería y Real Sociedad B) y un empate en Burgos con un pobre balance de un solo punto de 18.

Una racha tan negativa hace tambalear a cualquier escuadra. Gaizka Garitano explora la fórmula para reaccionar pero no da con ella y su situación se complica. En el reciente duelo contra el filial donostiarra, resuelto con 0-2 en el estadio Nuevo Mirandilla, el técnico hizo cinco modificaciones en la alineación respecto a la que había sacado en el campo del Burgos. El cambio de medio equipo no surtió efecto ni tampoco las sustituciones. La segunda mitad fue lamentable y del cero a cero al descanso se pasó a un varapalo que provocó la indignación de una indignación que expresó su hartazgo por ese resultado y por la nefasta dinámica que de momento no tiene fin.

La búsqueda de esa reacción tan necesaria es lo que oirigina un inmenso interrogante de cara al encuentro contra el Eibar que se disputa en Ipurua en el domingo 1 de marzo (desde las 21:00 horas) en el marco de la 28ª jornada de LaLiga Hypermotion. ¿Cuál será el once que desplegará el preparador cadista? ¿Realizará muchos movimientos? ¿Variará el sistema táctico? En la segunda parte de la visita al campo del Burgos (la salida más reciente), el técnico colocó una defensa de cinco hombres (tres centrales y dos laterales) para proteger la retaguardia ante el permanente asedio del adversario.

El técnico dispone de múltilples opciones. Teniendo en cuenta el posible empuje de un rival que ejerce de local, es posible que Garitano apueste por un once con el que tratar de evitar un gol en contra que limite las opciones de vencer. Uno de los jugadores que puede regresar a la titularidad es Iza Carcelén. Si el Cádiz CF empieza perdiendo, es casi imposible que gane porque nunca remonta del todo. Más allá de un sistema defensivo robusto, los amarillos necesitan ser eficaces en ataque, de ahí las dudas para armar un bloque capaz de funcionar en las facetas defensiva y ofensiva.

Una de las incógnitas es el papel de Suso una vez recuperado de su lesión. El talentoso jugador reapareció en el choque contra la Real B después de tres meses sin competir y dispuso de media hora para ir cogiendo ritmo. La pregunta es si será titular ya este domingo o volverá a disfrutar de minutos durante la segunda mitad.

Los ocupantes de las bandas despiertan dudas. Con De la Rosa descartado por sanción, Brian Ocampo puede perder opciones tras su pobre rendimiento en el último partido (sustituido en el descanso) y siempre cabe la opción de Javier Ontiveros si el 'míster' lo considera apto para entrar de inicio. Eso sí, el marbellí podría tener hueco como mediapunta si Garitano renuncia a alinear dos delanteros puros. Antoñto es el que tiene más papeletas para ocupar un costado desde el principio, el derecho o el izquierdo en función del otro futbolista elegido para las bandas.