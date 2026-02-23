Cádiz CF - Real Sociedad B, en directo

El Cádiz CF cierra este lunes, día 23 de febrero, la 27ª jornada de Liga en Segunda División. Y lo hace enfrentándose en el Nuevo Mirandilla a la Real Sociedad B (20:30 horas). El equipo amarillo no gana desde el pasado 9 de enero, cuando se impuso 3-2 al Sporting de Gijón. Desde entonces ha sacado solo un punto en cinco jornadas, unas cifras que le han alejado de la zona alta.

La semana ha estado marcada por la necesidad de sacar adelante este encuentro para evitar otro tipo de presiones -descenso- y que el Cádiz CF sea capaz de estabilizar su mala dinámica desde principio de año. El rival, su juventud a pesar de su calidad, puede ser el adversario ideal para coger aire y ver el futuro inmediato de otra manera.

La actualidad deportiva cadista viene marcada por el regreso de Brian Ocampo, que es alta después de cumplir sanción, y la reaparición de Suso tras estar casi tres meses con una lesión muscular que le ha dado bastante guerra. El gaditano es una de las esperanzas a las que se agarra el Cádiz CF para salir de esta crisis.