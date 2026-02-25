Confirmada una baja en el Cádiz CF para el asalto a Ipurua

Momento en el que de la Rosa es amonestado contra el filial donostiarra.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado a conocer las sanciones en Segunda División correspondientes a la 27ª jornada. Entre los castigados se encuentra un futbolista del Cádiz CF.

José Antonio de la Rosa vio una cartulina amarilla en la segunda parte contra la Real Sociedad B (0-2), en una acción al borde del área en la que reclamó penalti, si bien el colegiado entendió que se había tirado sin que existiera contacto y fue amonestado.

La cuestión es que esa cartulina amarilla es la quinta que ve el onubense, por lo que cierra un ciclo que le hace parar de forma obligatoria un encuentro. El extremo del Cádiz CF no podrá estar en Eibar, donde el próximo domingo 1 de marzo (21:00 horas) su equipo se juega mucho después de seis jornadas sin ganar en las que ha sumado solo un punto.

Sin De la Rosa, Gaizka Garitano pierde alternativas para los extremos si bien ya dispone de Suso que es un futbolista que parte desde esa demarcación y también puede actuar por el centro.

Tras la jornada 27 de LaLiga Hypermotion, Disciplina castigó también con un partido a los jugadores Yeremay Hernández (Deportivo de La Coruña), Agustín Sienra (Castellón) y Pablo Insua (Zaragoza), por sus expulsiones con doble amonestación.

Cumplirán un partido por acumulación de amonestaciones: Carlos Hernández (Ceuta), Adrián Embarba (Almería), Álex Muñoz (Almería), Ousmane Camara (Castellón), Pablo Tomeo (Valladolid), Fran Gámez (Albacete), Grego Sierra (Burgos), Andrés Martín (Racing Club) y el cadista José Antonio de la Rosa.