Por qué Ipurua es un campo de malos recuerdos para el Cádiz CF

El Cádiz CF se sumerge en una situación muy complicada justo cuando el calendario se aprieta y le toca medirse al Eibar en el envite correspondiente a la 28ª jornada de Liga. El conjunto amarillo saltará al césped del estadio de Ipurua a las nueve de la noche del domingo 1 de marzo en busca de tres puntos que necesita de manera urgente para frenar su dinámica negativa (un punto de 18).

El comienzo de la historia de los enfrentamientos entre el Eibar y el Cádiz CF se remonta a los años 60 aunque pasaron tres décadas antes de encontrarse otra vez. En realidad no se han citado en muchas ocasiones, 14 en total: siete en territorio gaditano y siete en suelo guipuzcoano.

Los antecedentes sirven sólo como referencia pero hay algo llamativo de las visitas de los amarillos en el campo del Eibar. Siete partidos que nunca se han resuelto con empate. O gana uno o lo hace el otro. El balance es de un par de triunfos del Cádiz CF y cinco derrotas, con cinco goles a favor y ocho en contra. Los tantos cadistas los marcaron viejos conocidos como Manolo Pérez, Nenad Mirosavljević, Álvaro Negredo y Salvi, además de un gol en propia puerta.

El Cádiz CF ha acudido a Eibar en Segunda (seis veces) y en Primera (una vez), precisamente cuando obtuvo uno de sus triunfos. La visista de la 2007/08 fue también a esta misma altura de campaña y trae malos recuerdos porque fue la caída en picado del equipo hasta acabar descendiendo a Segunda B en el famoso partido del penalti fallado en Alicante en la última jornada.

Estos son los antecedentes entre el Eibar y el Cádiz CF

Temporada 1964/65 (promoción de permanencia en Segunda): Eibar, 2 - Cádiz CF, 0

1993/94 (Segunda): Eibar, 2 - Cádiz CF, 1

2003/04: Eibar, 0 - Cádiz CF, 1

2004/05: Eibar, 2 - Cádiz CF, 1

2007/08: Eibar, 1 - Cádiz CF, 0

2020/21 (Primera): Eibar, 0 - Cádiz CF, 2

2024/25 (Segunda): Eibar, 1 - Cádiz CF, 0