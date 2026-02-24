Cuándo es la venta de entradas para el Eibar - Cádiz CF

La venta de entradas para los seguidores del Cádiz CF que deseen estar en Eibar el domingo 1 de marzo ya está en marcha. Aunque el equipo no está en un momento que invite a acudir a los partidos, esa posibilidad está abierta para los socios.

El Cádiz CF informa a sus socios de la apertura del plazo de venta de entradas para el próximo compromiso frente al Eibar, con carácter exclusivo para abonados.

La venta se realizará en los siguientes días y horarios:

Martes 24 y miércoles 25: de 9:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

Jueves 26: de 9:30 a 13:00 horas.

El precio de la entrada será de 20 euros. Las entradas podrán adquirirse a través de los siguientes puntos de venta:

De forma presencial, en Atención al Socio.

Por teléfono, llamando al 956 00 00 11.

Cabe recordar que la venta es exclusiva para socios del Cádiz CF. Las entradas son personales e intransferibles, por lo que será imprescindible cumplir esta condición en el acceso al estadio.