La afición del Cádiz CF ya no aguanta más

No fue una derrota cualquiera la que el Cádiz CF sufrió ante la Real Sociedad B en el estadio Nuevo Mirandilla la noche del lunes 23 de febrero. El 0-2 se quedó corto y no reflejó del todo lo sucedido sobre el tapete porque el varapalo pudo haber sido de mayor envergadura.

El partido de la 27ª jornada de LaLiga Hypermotion supuso un antes y después porque derivó en el estallido de una afición que ya no aguanta más. Porque no ya no sólo fue tropezar una vez más, sino cómo perdió un equipo sin alma que se derrumbó en la segunda mitad.

En la primera parte brotaron algunos silbidos dirigidos sobre todo a un inapetente Brian Ocampo, pero la tormenta desde la grada se desató después del descanso con una pobre puesta en escena del equipo que terminó de agotar la bendita paciencia de una hinchada que se expresó con meridiana claridad contra los jugadores, el entrenador y la directiva que preside Manuel Vizcaíno.

Aumentaron los pitos en el segundo acto y aparecieron los cánticos críticos que incluyeron peticiones de dimisión dirigidos a los máximos responsables del desaguisado. La parroquia cadista manifestó su indignación de manera contundente harta de asistir a una derrota tras otra y cansada de comprobar que su equipo no juega absolutamente a nada y se hunde cada vez más.

El Cádiz CF cayó de forma merecida anye un rival superior y lo que es peor perdió la conexión con una afición desengañada e impotente que se llevó el enésimo disgusto de la temporada. El divorcio entre el equipo y la afición es una evidencia y no porque la gente no haya tenido aguante. El personal fue con ganas de animar pero el equipo le quitó la ilusión. Cinco derrotas en seis partidos y la pésima imagen ofrecida ante el cuadro guipuzcoano hicieron saltar todas las costuras.