Aprobados y suspensos del Cádiz CF ante la Real Sociedad B

De la Rosa cae en la pugna con un jugador del cuadro donostiarra.

Víctor Aznar (2) Para no perder costumbre, fue el mejor del equipo con paradas de mérito.

Caicedo (0) Se vio superado y no pudo contener a Ochieng en una noche para el olvido.

Jorge Moreno (1) Apareció más en ataque que en defensa, debordado en la segunda mitad por la insistencia del cuadro donostiarra.

Iker Recio (0) No anduvo muy fino a la hora de tapar espacios. Frágil como el resto de la retaguardia.

Pereira (0) Su costado izquierdo fue un agujero por donde colaron los visitantes. Subidas por el carril estériles.

Moussa Diaikité (0) Empequeñecido ante los medios de la Real Sociedad B que impusieron su ley.

Ortuño (0) Perdido en el centro del campo, sin saber muy bien a qué atenerse y sin influencia en el juego.

Antoñito (1) En la primera parte ofreció sus mejores minutos desde su aterrizaje.

Brian Ocampo (0) No dio una y la afición no le perdonó sus continuas pérdidas de balón.

García Pascual (0) Lo intentó pero no fue su noche. De más a menos hasta que fue sustituido.

Roger Martí (0) Un buen remate de cabeza y poco más en un día aciago.

De la Rosa (0) Puso todo la voluntad del mundo, pero con empate a cero falló una ocasión clarísima que el equipo pagó muy caro.

Dawda (0) No acertó en sus apariciones en el área.

Suso (s.c.) Reapareció después de tres meses de ausencia. Un cambio de juego, un tiro que no llegó a puerta y poco más.

Ontiveros (s.c.) Un disparo por encima del larguero y pocas intervenciones más cuando el equipo necesitaba gol.

Iza Carcelén (s.c.) Fue el último en saltaral césped en medio de la deriva negativa del equipo. Trató de oxigenar la banda derecha y poner centros, todo ello sin éxito.