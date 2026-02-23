Clasificación: el Cádiz CF llega a su puesto más bajo y está más cerca del descenso que del 'play-off'

El Cádiz CF no es capaz de detener la caída libre en la que malvive desde el comienzo de la segunda vuelta. La derrota (0-2) ante la Real Sociedad B, la quinta en seis encuentros después del ecuador de la temporada 2025-26, depara consecuencias negativas en la clasificación.

El conjunto amarillo terminó la primera vuelta en una sexta posición (en fase de ascenso) que permitía soñar con todo lo bueno. Pero ha tardado poco en tirar por la borda la ilusión por un objetivo que se desvanece con una celeridad inesperada. No hay peoe conjunto que el gaditano en la segunda vuelta.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano, tras el nuevo varapalo en estadio Nuevo Mirandilla, acaba la 27ª jornada de LaLiga Hypermotion en el 12º puesto con el que confirma su hundimiento porque es el más que ocupa desde el arranque del campeonato. Inmerso en una profunda crisis, el interrogante es si ya ha tocado suelo o va a prolongar su caída. Hay tres rivales directos que están a tiro de piedra a los amarillos, a menos de tres puntos.

La realidad es que el Cádiz CF se queda en tierra de nadie con 35 puntos pero con un hecho que puede ser preocupante. Por primera vez está más cerca del descenso que esa sexta plaza de 'play-off' que habitaba no hace mucho tiempo.

La distancia con ese sexto escalón se agranda ya hasta los siete puntos porque la Unión Deportiva Las Palmas acredita 42 en ese último lugar que da acceso a las eliminatorias. Sin embargo, la ventaja con la zona de descenso es menor porque baja a los seis puntos con los 29 que posee el Real Valladolid en el peldaño número 19.

El Cádiz CF se complica tanto la vida que está a sólo dos partidos de un descenso que ahora tiene que evitar a toda costa en los 15 capítulos restantes hasta finales del próximo mes de mayo. La misión prioritaria pasa por una permanencia que no está hecha ni mucho menos. Debe llegar a los 50-52 puntos para evitar una desenlace desastroso.