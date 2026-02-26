Fecha y horario del partido Cádiz CF - Málaga

LaLiga ha dado a conocer las fechas y horarios de los once encuentros correspondientes a la 31ª jornada, en plena segunda vuelta y con el Cádiz CF metido en problemas con la pesada losa que suponen las cinco derrotas en seis envites disputados una vez rebasado el ecuador de la temporada 2025-26.

El conjunto amarillo se ha complicado tanto la vida que cada compromiso se convierte en una especie de final sin margen para el error. Los de Gaizka Garitano se enfrentan al Málaga en el estadio Nuevo Mirandilla en el episodio número 31 del campeonato en un duelo andaluz marcado por objetivos contrapuestos. Los locales necesitan ganar para respirar en la clasificación y los visitantes pelean por los tres puntos en su pelea por el ascenso.

Después de 27 capítulos, el Cádiz CF reside en la 12ª con 35 puntos y el Málaga ocupa la quinta con 44, en zona de 'play-off' y convertido por derecho propio en aspirante a la gloria.

En el choque de la primera vuelta que tuvo como escenario La Rosaleda en la sexta jornada de LaLiga Hypermotion, la victoria fue para el cuadro gaditano por 0-1 gracias al gol que marcó Sergio Ortuño en los compases iniciales.

La nueva cita entre el Cádiz CF y el Málaga ha quedado programada para el sábado 21 de marzo a partir de las 18:30 horas (seis y media de la tarde) en el recinto del equipo amarillo. El partido es ofrecido en directo por televisión a través de LaLiga Hypermotion TV y operadoras asociadas (Movistar, Orange, Dazn). Los de Garitano regresa a casa después de visitar al Mirandés y los costasoleños viajan tras ejercer de anfitriones frente al Huesca.

Calendario del Cádiz CF

J28 Eibar - Cádiz CF: domingo 1 de marzo (21:00)

J29 Cádiz CF - Real Zaragoza: viernes 6 de marzo (20:30)

J30 Mirandés - Cádiz CF: viernes 13 de marzo (20:30)

J31 Cádiz CF - Málaga: sábado 21 de marzo (18:30)