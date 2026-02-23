Garitano: "La realidad del equipo es la que veis"

Rueda de prensa muy complicada para el entrenador del Cádiz CF después de la durísima derrota a manos de la Real Sociedad B. Un marcador que deja al equipo en la dura realidad de tener que pelear mirando a la zona baja. Gaizka Garitano no puso paños calientes a lo que viene sucediendo en las seis últimas jornadas con la suma de un punto de 18 posibles.

Balance del encuentro: "No hemos estado bien y hemos ido de más a menos. Pudimos hacer gol, pero ellos han ido siendo superiores y son justos ganadores. A nosotros con balón nos cuesta. Perdemos rápido y ellos no pierden rápido. Ahí está la diferencia. Sin balón te toca defender y así se han ido imponiendo".

Seguidamente el técnico del Cádiz CF admitía que "es el momento más difícil desde que estoy aquí". "Pudimos hacer gol y también estuvo el gol anulado, la ocasión de De la Rosa... Ellos se han ido imponiendo en el juego y a nosotros nos cuesta con balón", reiteraba el vasco antes de agregar que "hay que levantarse porque es un momento jodido; trabajo no va a faltar".

Pitos y protestas de la afición: "Es normal. Yo soy el responsable y asumo mi responsabilidad. La realidad del equipo es la que veis. La Real B ha sido mejor y hay que despertar mañana para sacar esto con trabajo, casta y personalidad".

Lo sucedido tras el descanso. "Al final el balón es lo más importante y nos cuesta con balón. Pérdidas muy básicas que no se deben dar en la categoría. Son gente joven y la mayoría sin experiencia".

No profundizó mucho en la acción del gol anulado. "Es gol pero no me gustan las excusas. No tiene nada que ver", añadiendo que "es un momento complicado pero vamos a salir de ahí y creo que vamos a ganar pronto". "Estoy dando todo de mí. La realidad que vivimos es complicada y se sale con currelo y trabajo".

Situación clasificatoria del Cádiz CF: "Siempre se mira todo. En Segunda puedes estar cerca del sexto y de los de abajo. No ganamos y debemos mejorar y ganar un partido cuanto antes. Estamos en nuestro peor momento".

¿Siente el respaldo del club? "Me dedico a entrenar y a sacar el máximo rendimiento de estos chavales jóvenes. Que la gente pite es lógico. Entiendo el descontento de todos porque el partido que hemos hecho no ha sido bueno. Tenemos bastante claro lo que somos y la mala racha de resultados. Se unen partidos que buenos que no merecimos perder pero hay otros en los que no hemos estado bien".