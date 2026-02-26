23 jugadores de Segunda llevan más goles que el máximo anotador del Cádiz CF

El Cádiz CF se mete en un lío de manera inesperada después cuajar una notable primera vuelta que finalizó en una prometedora sexta posición que alimentaba el sueño del objetivo más ambicioso. El reto de alcanzar un puesto en la fase de ascenso queda difuminado en sólo seis jornadas de la segunda vuelta con una deficiente trayectoria de un solo punto de 18 arrastrado por cinco derrotas (ante Albacete, Almería, Huesca, Granada y Real Sociedad) y un empate en el terreno del Burgos.

Una de las carencias que limita el recorrido del conjunto amarillo está en el ataque. Le cuesta horrores hacer goles y ese problema se agudiza en la segunda vuelta, en la que sólo lleva tres tantos en 540 minutos y es el que menos acierta junto con el Real Zaragoza.

El Cádiz CF sufre horrores para generar oportunidades y materializarlas. No tiene un jugador de referenca de arriba que lidere la perforación de la portería contraria, y menos aún tras la lesión de Iuri Tabatadze. El georgiano, pese a que no juega en la segunda vuelta, sigue siendo el máximo artillero de los amarillos con media docena de dianas.

Hasta 23 futbolistas de LaLiga Hypermotion suman más tantos que el más anotador del Cádiz CF. Los goles son los que marcan diferencias a la hora de la verdad y la escuadra que entrena Gaizka Garitano tiene que lidiar con la dificultad que supone su escasa puntería.

El Almería, el Racing de Santander y el Sporting de Gijón cuentan cada uno en sus filas con tres futbolistas que atesoran más goles que el que más lleva en el Cádiz CF; dos tienen el Córdoba, el Deportivo de La Coruña, el Málaga y el Albacete; y uno la Real Sociedad B, el Mirandés, el Burgos, el Ceuta, el Eibar y el Castellón.

Los jugadores que acreditan más tantos que cualquier integrante de la plantilla cadista son Sergio Arribas (Almería) con 14; Andrés Martín (Racing) con 13; Dubasin (Sporting) con 12; Carrera (Real Sociedad B) con 11; Embarba (Almería), Fuentes (Córdoba), Yeremay (Deportivo), Chupe (Málaga), Carlos Fernández (Mirandés) y Villalibre (Racing) con 10; Eddahchouri (Deportivo) con 9; Arévalo (Racing) y Otero (Sporting) con 8; y con 7 Puertas y Agus Medina (Albacete); Morcillo (Almería), David González (Burgos), Camara (Castellón), Marcos Fernández (Ceuta), Martín (Eibar), Jacobo González (Córdoba), Gelabert (Sporting) y Larrubia (Málaga).