El defensa Víctor Chust milita esta temporada 2025-26 en Elche cedido por el Cádiz CF con una opción de compra parte del club franjiverde en caso de permanencia en Primera División. Su actual equipo, recién ascendido, ocupa la 17ª posición con un punto de ventaja sobre el descenso y lucha por continuar en la élite.

El central llegó a la entidad cadista ebn la campaña 2021-22 cedido por el Real Madrid pero pasó a ser propiedad de club del Nuevo Mirandilla, con sl que sumó 108 partidos oficiales antes de salir cedido al Elche el pasado verano. Tiene contrato con los amarillos hasta el 30 de junio de 2028 salvo que el equipo mediterráneo ejecute la opción de compra.

El defensa tiene claro cuál es su objetivo y aseguró el jueves 26 de febrero que le gustaría seguir la próxima temporada en el equipo ilicitano en Primera División.

El jugador valenciano, que se ha convertido en uno de los fijos en las alineaciones del técnico Eder Sarabia, admitió en una rueda de prensa que al principio le costó adaptarse a las exigencias tácticas del equipo, pero aseguró que cada vez se encuentra mejor y que desea continuar porque esta "aprendiendo mucho".

El central indicó que el equipo, en crisis de resultados al no haber ganado aún en 2026, ha hecho "borrón" esta semana para centrarse en el partido ante el Espanyol y lograr por fin un triunfo.

"Todos los partidos son importantes, porque los puntos que se van ya no vuelven, pero el de este fin de semana más si cabe", dijo el valenciano, que indicó que el Espanyol, también en mala dinámica, será un rival "peligroso" porque tendrá "las mismas ganas de ganar y de hacer un buen partido" que el Elche.

"Saldremos como si fuera una final", añadió el central, que aseveró que el vestuario, a pesar de la mala racha, está tranquilo. "Tenemos clara la idea de juego y sabemos cómo conseguir los resultados", dijo.

Chust destacó la importancia de recuperar la "solidez defensiva" e insistió en que el vestuario tiene la sensación de que va a sacar la situación "adelante" a pesar de la presión de sentir la zona de descenso cada vez más próxima.

"La presión siempre ha estado y va a estar, pero nos centramos en lo que podemos controlar. Vamos a muerte con nuestra idea de juego", insistió el defensor, que pronosticó un partido "muy difícil" ante el Espanyol.

"Creo que nos darán la iniciativa del juego y que esperarán para aprovechar sus virtudes como las transiciones y correr a la espalda. Me da la sensación de que será un partido largo y que ninguno lo tendrá ganado en el minuto 10", pronosticó.