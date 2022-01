Dani Raba, extremo del Villarreal, suena para el Cádiz CF

El Cádiz CF se ve abocado a reforzarse con un mínimo de garantías para buscar la permanencia en la segunda parte de la temporada 2021/22. Ocupa la zona de descenso en la penúltima posición con sólo 14 puntos en 20 jornadas de Liga, a cuatro de la salvación.

Subir el nivel en ataque es una de las prioridades del conjunto amarillo. El mercado de invierno, aunque ofrece menos posibilidades que el de verano, surge como una oportunidad para la incorporación de futbolistas que puedan mejorar la plantilla.

Apuntalar una o las dos bandas es una de las tareas en las que trabajan desde la entidad cadista. La llegada del bético Rober parecía cercana pero las negociaciones se torcieron en el último momento y el jugador ha salido a la Unión Deportiva Las Palmas.

En la última semana suena con fuerza el nombre de Oussama Idrissi, extremo con pocos minutos en el Sevilla que podría vestir de amarillo hasta el final del presente curso en calidad de cedido si acaba cuajando la operación.

La de Idrissi no es la única opción. Tampoco la de Manu Vallejo. En las últimas horas emerge la de Dani Raba, extremo del Villarreal que esta campaña no está teniendo protagonismo a las órdenes de Unai Emery. Lleva sólo 77 minutos en cinco partidos de Liga (ninguno como titular) y 200 en tres duelos de la Copa del Rey (todos en el once inicial y con un gol). Participó once minutos en el encuentro contra el Manchester United de la Liga de Campeones.

El Periódico del Mediterráneo informa de la posibilidad de que Raba siga de amarillo pero en otro equipo, este caso el Cádiz CF. Juega poco en el cuadro castellonense y es un claro candidato a cambiar de aires en enero. Si finalmente sale, podría enrolarse en las filas del equipo de Sergio González.

Nacido hace 26 años en Santander, Dani Raba es un extremo zurdo que destaca por su habilidad. Suele jugar por la derecha aunque puede desenvolverse también en la izquierda y como segunda punta.

Salió de la cantera del Villarreal y con 21 años debutó en Primera División con el primer equipo. Tiene contrato con su actual club hasta el 30 de junio de 2023 y si sale en enero en principio sería como cedido.