El Cádiz CF sufre un nuevo 'palo' en forma de lesión

Rafael Giménez 'Fali' se llevó la peor parte del último encuentro amistoso del Cádiz CF, el que disputó el pasado jueves en el estadio Ciudad de La Línea contra el Al-Ettifaq (1-1). El zaguero se tuvo que retirar antes del final y ahora se sabe que sufre algo más que unas molestias.

Fali estará, como mínimo, un mes de baja tras la lesión de rodilla sufrida el pasado jueves en el amistoso frente al Al-Ettifaq. El defensor del conjunto amarillo abandonó el terreno de juego en el minuto 79, encendiendo todas las alarmas a algo más de una semana para el primer partido de la temporada, que será el 17 de agosto contra el Mirandés.

El central valenciano tiene dañada una rodilla y está obligado a parar en lo que supone el día a día de los entrenamientos. Su trabajo será estas semanas labor de los recuperadores, alejado del terreno de juego y del balón.

La ausencia del defensa del Cádiz CF supone todo un problema para Gaizka Garitano, ya que no anda muy sobrado de futbolistas en esa posición. De hecho, para el estreno liguero -salvo que se firme antes a otro central- solo dispone de Bojan Kovacevic, Iker Recio y el recién fichado Jorge Moreno. Tras la reciente marcha de Víctor Chust -cedido al Elche con una opción de compra-, el centro de la zaga está muy al límite.

De esta forma y a la espera de refuerzos, el Cádiz CF ya sabe que Fali se perderá, por el momento, los encuentros contra el Mirandés y la visita al Leganés. Es probable que lo sucedido con Fali acelere el trabajo de la dirección deportiva para traer a otro central, como es deseo y petición del entrenador. El nombre de Aridane es uno de los que sonaba antes del fichaje de Jorge Moreno, si bien no está claro si el club sigue pensando en el regreso del canario.