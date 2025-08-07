Empate y dos caras del Cádiz CF en su séptimo amistoso (1-1)

El Cádiz CF empató (1-1) en el séptimo amistoso de la pretemporada ante el Al-Ettifaq, en un encuentro muy aburrido en la primera parte que mejoró sensaciones tras el descanso. Reparto de minutos a la espera de cerrar la preparación veraniega con el Trofeo Carranza.

Gaizka Garitano puso en el once inicial a pesos pesados como Ontiveros, Roger y Ocampo junto a canteranos que todavía no tienen claro cuál será su papel esta temporada. Con esta alineación, el primer periodo tuvo poca historia y frescura ya que se pueden destacar pocas cosas de lo que se vio sobre el césped del Ciudad de La Línea.

Brian Ocampo trató de ser protagonista con más ganas que acierto, y Ontiveros solo pudo avisar a balón parado; primero en una acción ensayada en la que buscó a Roger, y luego en el lanzamiento de una falta que Marek Rodak despejó con una estirada para la foto.

Tampoco es que los avisos del conjunto saudí fueran para enmarcar, pero sí insistió en pases para coger la espalda a la zaga del Cádiz CF, sabedor de que por ahí puede sufrir el equipo amarillo. Por reseñar, un chut seco de Mohau que paró Aznar.

El descanso se echó encima con tensión por dos entradas de Duda, a Ontiveros y Ocampo, que acabó en amarilla para el visitante y en reproches de los cadistas.

Tras el paso por vestuarios, a buen seguro que Garitano trató de lanzar un mensaje que metiera a su equipo en el juego con más implicación y ritmo que en el primer acto. Se notó pronto que los amarillos estaban por cambiar sensaciones pero, sin embargo, en un saque de esquina Francisco Calvo adelantó a Al-Ettifaq en un córner que cabeceó sin oposición. Un 0-1 que llegó por un error de marca.

El Cádiz CF quería a pesar de estar por debajo en el marcador, y la reacción empezó con un mano a mano que Roger estrelló en el poste y que mereció ser gol. Apretaban los de Garitano con otra incursión de Pereira -muy activo en este amistoso- cuyo centro enganchó muy bien Roger hasta que un zaguero metió el cuerpo para que el balón no alcanzara el objetivo del gol.

Los cambios se fueron sucediendo con el consiguiente refresco de piernas y de cabeza, lo que dio paso a la igualada. Fue en una acción elaborada entre De la Rosa y Pereira cuyo centro de este último lo remató el canterano Marcos Denia superando de vaselina al portero. Una ejecución tan preciosa como inesperada.

Los amarillos no renunciaron a buscar un segundo gol para ratificar la superioridad que tuvieron en el segundo periodo, aunque el marcador no se volvió a mover.