El Cádiz CF y las opciones de alcanzar el liderato en la novena jornada de Liga

El Cádiz CF regresa al Nuevo Mirandilla el domingo 12 de octubre (desde las 18:30 horas) una semana después de sufrir en el terreno de la Unión Deportiva Las Palmas su primera derrota de la temporada 2025-26. El 1-0 en el estadio Gran Canaria rompió la excelente dinámica resultados que había llevado al conjunto gaditano a no perder en las siete jornadas iniciales.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano vuelve a su feudo para protagonizar un duelo en las alturas de la clasificación. Ubicado en la tercera posición, se enfrenta al Huesca, inquilino de la sexta después de imponerse (2-1) al Burgos. El partido sirve como un termómetro para medir el estado de los amarillos después del primer varapalo que tenía que llegar tarde o temprano. Sólo hay un equipo que aún no conoce la derrota: el líder.

Aunque el Cádiz CF bajó al tercer puesto tras marcharse de vacío de su visita a territorio insular y desperdició su segunda oportunidad de asaltar al liderato, quizás disponga de una tercera ocasión este fin de semana si le acompañan los marcadores. Parte con 15 puntos, a sólo uno del Deportivo de La Coruña y el Racing de Santander, líder y segundo con 16, los dos en plaza de ascenso directo.

El Cádiz CF tiene posibilidades de subir al pico más alto en el noveno capítulo de LaLiga Hypermotion. Lo primero que debe hacer es su tarea, es decir, vencer al Huesca con el apoyo de la afición. Además de ganar, necesita que no lo hagan sus dos rivales que van delante, que en ambos casos ejercen de visitante. El cuadro gallego se presenta en La Rosaleda para jugar contra el Málaga el domingo a partir de las 21:00 horas. El equipo cántabro se cita en El Molinón con el Sporting de Gijón ese mismo día a las 16:15 en el estreno de Borja Jiménez como técnico del conjunto asturiano.

Los amarillos no dependen de sí mismos para auparse al liderato pero sí para quedarse con los tres puntos en su feudo. Necesitan su mejor versión en defensa y en ataque para doblegar a un buen adversario. Una victoria les aseguraría como mínimo la continuidad en el tercer peldaño a la espera de lo que hagan los demás.