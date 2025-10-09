El Cádiz CF 'busca' defensa en una semana nefasta

La semana para el Cádiz CF empezó con menos sonrisa por la derrota en Las Palmas, pero el transcurso de los días mantiene cierta seriedad, porque así lo requiere la preparación de un partido de Liga, para estar plenamente centrado en atajar las cuestiones que se han ido presentando.

Desde que finalizó el encuentro del Estadio de Gran Canaria, el técnico vasco sabe que su lateral izquierdo titular, Mario Climent, es baja por acumulación de amonestaciones. Desde que el Cádiz CF abandonó las Islas Afortunadas, el preparador cadista miraba a Raúl Pereira como el recambio natural, el otro lateral zurdo de la plantilla. Y valoraba la línea de trabajo a seguir para preparar todo lo posible a un canterano de 20 años.

Pero la semana posterior a la primera derrota deja más problemas, que parece que se encadenan en poco espacio de tiempo casi sin esperarlo. La zaga deja otra baja para los amarillos porque las buenas maneras de Bojan Kovacevic no pasan desapercibido y el defensor ha sido convocado nuevamente por la selección sub-21 de Serbia para disputar el encuentro amistoso que enfrentará al combinado serbio con Rumanía, este viernes, en Arad, a las 19:00 horas.

Kovacevic, que ya ha acudido en varias ocasiones a las llamadas del segundo conjunto nacional, se ha consolidado como un habitual en las convocatorias de su selección gracias a su rendimiento y regularidad. Esta gran noticia trae de la mano un calentamiento de cabeza cuando Garitano abre su libreta y tiene que tomar decisiones.

Si Pereira es el que hará las veces de Mario Climent, hay que ver quién asumirá las funciones de Kovacevic. Cuando se generó esta situación en la presente temporada -sucedió en la cuarta jornada, con motivo de la visita del Cádiz CF a San Sebastián-, Garitano sorprendió al apostar por la juventud de Pelayo Fernández en vez de un central con más recorrido como es Jorge Moreno a pesar de sus 24 años.

La cuestión ahora es si la hoja de ruta del técnico cadista será similar para apostar por el zaguero cedido por el Rayo Vallecano, que reúne ese perfil de rejuvenecer el equipo y las alineaciones para tener un equipo con piernas. También lo tiene Jorge Moreno, aunque por la causa que sea no tiene toda la confianza del vasco.

La apuesta continuista que ha existido hasta el momento en la defensa se rompe en un 50% este fin de semana a la espera del Huesca (domingo, 18:30 horas en el Nuevo Mirandilla), por lo que hay cierto temor lógico hasta ver la respuesta de una línea que, salvo sorpresa, ocuparán -de derecha a izquierda- Iza Carcelén, Pelayo Fernández, Iker Recio y Raúl Pereira.