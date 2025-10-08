La historia aporta optimismo al Cádiz CF a la espera del Huesca

El Cádiz CF y el Huesca se enfrentaron por primera vez en el estadio gaditano en la categoría más alta del fútbol español en la temporada 2020/21. Hasta entonces y la temporada pasada, todos los encuentros de Liga habían sido en Segunda División. Existe un antecedente en Copa del Rey, que fue la primera vez que amarillos y azulgranas se cruzaron en un partido oficial.

En esta ocasión el encuentro llega con el Cádiz CF asimilando su primera derrota de la campaña, la del pasado fin de semana en Las Palmas (1-0), aunque el marcador adverso no debe tapar un buen inicio -mejor a efecto de resultados- y que el equipo se mueve por la zona alta.

Siete son las veces que se han encontrado en el santuario cadista, con un balance favorable a los anfitriones: cuatro victorias y tres empates. El conjunto amarillo nunca ha perdido en casa ante el Huesca. Es un adversario que no se le da mal, aunque siempre con marcadores ajustados salvo el de la pasada temporada, que se saldó con un 4-0 estando ya salvado del descenso el conjunto amarillo.

La primera comparecencia de los azulgranas en el entonces estadio Ramón de Carranza se remonta a la temporada 1990/91 en una cita copera resuelta con empate a uno. Paquito Aragón marcó el tanto de un Cádiz CF que en aquella cita estaba entrenado por Héctor Veira.

Las seis siguientes fueron encuentros de Liga, cinco en la categoría de plata y el penúltimo en Primera División. En la campaña 2009/10, empate sin movimientos en el marcador con Víctor Espárrago en el banquillo local y Antonio Calderón en el visitante. Fue el curso del descenso a Segunda B del equipo cadista.

En la 2016/17, ya en tiempos más recientes y con Álvaro Cervera en el banquillo, triunfo por la mínima (1-0) de los amarillos. En la 2017/18, gaditanos y oscenses firmaron tablas (1-1).

En la 2019/20, el Cádiz CF se quedó con los tres puntos al batir (1-0) al cuadro del Alto Aragón en un duelo entre rivales directos entonces en la pelea por el ascenso. De hecho, el Huesca subió como campeón de Liga y el Cádiz CF lo hizo en calidad de subcampeón.

El único cruce en la elite fue en la campaña 2020/21, la primera después de la pandemia. Los amarillos vencieron 2-1 con goles de Marcos Mauro y Gastón Silva, este en propia portería. Fue un triunfo que daba forma a una gran permanencia de la mano de Cervera.

Y la última vez corresponde al 25 de mayo de la pasada temporada, en la penúltima jornada de Liga. El Cádiz CF pasó por encima de la escuadra aragonesa (4-0) gracias a los goles de Moussa, Melendo, Roger y Álex Fernández. Fue el partido del debut del canterano Ismael Álvarez.

Los antecedentes hasta la pasada campaña reflejan que los envites entre las dos escuadras suelen saldarse con pocos goles. El Cádiz CF presenta una cuenta de once tantos a favor y sólo tres en contra en sus citas como local con el Huesca, que se presenta en el Nuevo Mirandilla en sexta posición después de ganar al Burgo y con dos puntos menos que los amarillos.