Qué esperan en el Huesca del partido contra el Cádiz CF

Rodrigo 'Ro' Abajas, lateral izquierdo de la SD Huesca, aseguró el martes 7 de octubre en su primera rueda de prensa que están trabajando muy bien y que, por eso, considera que los triunfos que están logrando en los últimos minutos "no es casualidad". El cuadro oscense el rival del Cádiz CF el próximo domingo en la cita del noveno capítulo del campeonato.

"La Liga es muy larga, pero creo que estamos donde tenemos que estar. La plantilla está trabajando muy bien, no es casualidad que acabemos ganando en los minutos finales", afirmó en su comparecencia tras el entrenamiento matinal con la vista puesta en el próximo compromiso.

Ro Abajas no dudó en mostrarse muy satisfecho por el ambiente que viven en El Alcoraz y que ha calificado como "muy chulo". Contó que "tener una afición que aprieta, que no deja de animar hasta que pite el árbitro es un plus y lo notamos desde dentro. Estoy muy agradecido y muy contento de toda la gente que viene a vernos", añadió.

El madrileño, titular en los dos últimos partidos, resaltó que el entrenador, Sergi Guilló, está contando "con el 11 inicial y el banquillo y así se está viendo en los resultados".

"Creo que todos trabajamos igual de bien. La competencia es buena y hace al futbolista mejor", indicó sobre sus compañeros.

Para el partido de este domingo contra el Cádiz CF en el estadio Nuevo Mirandilla, Abajas espera "un duelo interesante". Sobre el conjunto gaditano recordó que "es un equipo que está arriba y espero que nos salgan las cosas bien y competir lo mejor posible", apuntó.

"En esta categoría hay mucho nivel, es muy competitiva. Hay que estar mentalizado de ganar todos los duelos y competir hasta el final", analizó sobre el desarrollo de la Liga.

Sobre su rendimiento, Abajas comentó que es "un chaval que trabaja mucho" y que con la ayuda de sus compañeros se ha ido adaptando "de la mejor manera posible" y se encuentra "bien".

"Tengo todavía mucho que demostrar y acabaré demostrándolo. El míster me pide profundidad y verticalidad sin dejar de defender. Que esté tranquilo, juegue mi partido y disfrute", concluyó.