El Cádiz CF espera millones de Inglaterra por Etta Eyong

Etta Eyong salió del Cádiz CF con destino al Villarreal a finales de agosto de 2024 y desde entonces su progresión es meteórica. La pasada temporada 2024-25, sobresalió con 19 goles en el filial del cuadro castellonense en Primera Federación y debutó en el primer equipo, con el que hizo un tanto.

La entidad cadista dejó escapar al delantero pero cuando lo vendió se guardó un 50% de los derechos económicos en el caso de una futuro traspaso por parte del Villarreal. Tras hacer la última pretemporada a las órdenes de Marcelino García Toral, empezó jugando en el equipo de La Cerámica e incluso marcó un tanto antes de ser vendido al Levante. Esa operación, cifrada en 3 millones de euros, supuso un beneficio de 1,5 para el Cádiz CF.

El club con sede en el Nuevo Mirandilla espera poder ingresar aún más dinero en el futuro por un nuevo movimiento del ariete, que en los compases iniciales del presente curso atesora cinco goles tras los cuatro que suma con el Levante además del que metió en su anterior escuadra.

La voracidad anotadora del atacante le lleva a ser convocado por primera por la selección de Camerún y por tanto tiene muchas posibilidades de participar en la Copa de África a partir del próximo 21 de diciembre. A punto de cumplir 22 años (el 14 de octubre) No para de evolucionar en su carrera y de continuar así su próximo paso puede ser su salto a Inglaterra en la campaña 2026-27. Mundo Deportivo informa de que hay clubes de la Premier League que están dispuestos a pagar los 30 millones que cuesta la rescisión del contrato de Etta Eyong.

En el caso de que un equipo ponga 30 'kilos' encima de la mesa para llevarse al delantero del Levante, el Villarreal y el Cádiz CF sacarían tajada de esa operación al repartirse en partes iguales el 20% de la plusvalía obtenida por la venta. Es decir, serían 5,4 millones, de los cuales 2,7 serían para el conjunto cadista.

Entre la primera operación (traspaso del Villarreal al Levante) y la segunda (el pago de la cláusula de rescisión), el Cádiz CF podría ingresar en total 4,2 millones por Etta Eyong.