El Cádiz CF jugará contra El Salvador para homenajear a Mágico González: la fecha del partido

La plantilla del Cádiz CF está centrada en la pelea por la permanencia en Primera División sin pensar en otra cosa. Se ha complicado la vida en exceso aunque aún tiene posibilidades de cumplir el objetivo si hace lo que no ha conseguido en los últimos meses: ganar partidos.

El conjunto amarillo se dispone a encarar los últimos once encuentros de Liga en los que se jugará la salvación y una vez que termine el torneo, tiene por delante otro compromiso en este caso de carácter amistoso.

El calendario está definido desde julio de 2023. El campeonato finaliza el fin de semana del 25-26 de mayo. El objetivo de los amarillos es continuar en la máxima categoría una vez que llegue a esa fecha.

Más allá de que siga en Primera o Segunda, el Cádiz CF afrontará una cita especial durante la semana posterior a la finalización de la Liga.

El presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele, anunció días pasados que la inauguración del estadio Jorge 'Mágico' González se celebrará con un un partido entre la selección de El Salvador y el Cádiz CF.

Bukele informó que la fecha aún está por definir, pero el encuentro se disputará en la semana que va del 27 de mayo al 2 de junio, justo después de la conclusión oficial del curso futbolístico en España y antes de que los futbolistas se vayan de vacaciones.

El máximo responsable del deporte salvadoreño destacó "la trascendencia que tienen esos dos equipos en la vida del ex futbolista. Explicó además que "Mágico ha estado pendiente de todo" aunque hay algo que no conoce. "Lo único que no conoce es su museo, que ya está listo".

"La fecha exacta la daremos en los próximos días. La fecha máxima 2 junio. Será un homenaje que se dará al mejor futbolista en la historia de nuestro país", añadió Yamil Bukele.

El Cádiz CF viajará a El Salvador una vez que acabe la Liga para jugar un partido histórico que servirá para estrechar aún más los lazos entre el equipo amarillo y el país centroamericano.

Mágico González está considerado como el mejor futbolista de la historia del Cádiz CF, con el que disputó 219 partido oficiales. Es el máximo goleador del conjunto gaditano en la máxima categoría con 41 tantos. Fue internacional con El Salvador en 62 ocasiones y se dio a conocer a todo el planeta en el Mundial de 1982 que se celebró en España. Fue después de aquella cita cuando se unión al equipo amarillo.

#DeDeportes Yamil Bukele, presidente del @indeselsalvador, anuncia que el estadio Mágico González será inaugurado con un juego entre la selección de El Salvador y el @Cadiz_CF. 📽️ Raúl Recinos / #DiarioElSalvador pic.twitter.com/Zr4b8HEPyN — Diario El Salvador (@elsalvador) March 5, 2024

Mágico González está considerado también como una leyenda del fútbol mundial. Hace una década ingresó en el Salón de la Fama de la FIFA.