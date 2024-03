El jugador del Cádiz CF que se hace fuerte a pesar de sus nefastos números

Hay casos que despiertan la curiosidad por ese caudal de decisiones que toma el entrenador. Es lo que sucede con Maxi Gómez, posiblemente uno de los futbolistas más cuestionados y criticados por la masa social del Cádiz CF tomando como referencia lo que dicen sus números. No ha estrenado su faceta anotadora después de participar en 24 encuentros y acumular casi mil minutos de juego.

Lo llamativo con el uruguayo es que acumula dos encuentros de forma consecutiva como titular, para lo que ha relegado a Chris Ramos a la suplencia. Maxi no confirma con goles la apuesta del entrenador, que seguramente se quedará y valorará un trabajo determinado que le da sobre el verde y que es mejor que el de Chris. Pero cuesta asimilarlo viendo los números.

Maxi Gómez llegó el pasado verano, procedente del Trabzonspor, como la apuesta más ambiciosa para una delantera en la que seguían Chris Ramos, Álvaro Negredo, Sergi Guardiola y Roger Martí. Sin embargo, sólo Chris se mueve es unos parámetros realizadores decentes gracias a sus cinco goles. Negredo se fue en enero sin estrenar su casillero y también a cero lo tiene Sergi Guardiola. Dos goles ha conseguido el lesionado Roger Martí y uno lleva el recién llegado Juanmi.

Pero como el fútbol no entiende en ocasiones de cifras y datos que avalen una apuesta, la actualidad del Cádiz CF refleja que el delantero con peor balance en cuanto a minutos disputados y goles anotados es el elegido por Mauricio Pellegrino, que tendrá sus motivos para ello. La grada no perdona y tiene motivos para no hacerlo en el caso del uruguayo, que es una de las grandes decepciones de la temporada.

La lectura de muchos seguidores es que prefieren ver la evolución y el compromiso de Chris Ramos, jugador de la tierra y al que se perdonan más cosas a pesar de que no ve portería desde el 17 de diciembre, hace ya casi tres meses. Quizás en la actitud de uno y otro radica otra gran diferencia.

Sin embargo, a Pellegrino tiene que haber algo que no le convence del ariete gaditano hasta el punto de que ante el Celta disputó sólo 25 minutos y fueron 19 el pasado sábado en el estadio de Vallecas. Y es que ha sido la primera vez en Liga esta temporada que juega en dos partidos seguidos una cantidad tan baja de minutos. Y es que hay que tener presente que es el cuarto integrante de la plantilla más utilizado por detrás de Conan Ledesma, Iza Carcelén y Rubén Alcaraz.

Por el momento, Maxi Gómez tiene la confianza del técnico del Cádiz CF hasta que su rendimiento, una continuidad en la falta de gol o un aire irrespirable por parte de la grada hacia el atacante -uno de los jugadores más señalados- provoque que decrezca su protagonismo.

Cuando el club cadista se hace con Maxi Gómez, la esperanza era gozar del delantero que en el Celta hizo 13 goles en la campaña 2018/19 e incluso el de los nueve tantos como valencianista una temporada después. Nunca lo que está sucediendo ahora que da paso, si no mejoran las cifras, a estar en camino de la peor campaña del uruguayo desde que es profesional, pues nunca antes se quedó un año entero en blanco.