El Cádiz CF hace historia con su condición de invicto

El Cádiz CF dio sonoro un golpe sobre la mesa en la sexta jornada de LaLiga Hypermotion al conseguir su primera victoria a domicilio de la temporada 2025-26. El conjunto amarillo volvió a encontrar la inspiración en La Rosaleda, que había sido escenario del último triunfo como visitante seis meses y medio antes.

El 0-1 sobre el Málaga que obtuvo el pasado domingo 21 de septiembre disparó al Cádiz CF en la clasificación y saltó desde la cuarta plaza hasta la segunda (de ascenso directo) con los mismos puntos (14) que el nuevo líder, el Deportivo de La Coruña.

No es casualidad que el Cádiz CF se mantenga invicto después de seis capítulos. La derrota forma parte de la normalidad de la competición pero se empeña en retrasarla lo máximo posible. Mientras, suma casa fin de semana y además de hacerse fuerte en el Nuevo Mirandilla (pleno de victorias) también gana como foráneo. El balances de un póquer de triunfos y un par de igualadas.

Con su excelente comienzo, el equipo entrenado por Gaizka Garitano está haciendo historia. La racha continúa abierta y de momento no tiene límite. Es la primera vez en el siglo XXI que extiende su condición de invicto durante las seis jornadas iniciales en categoría profesional. Lo había logrado en una división menor como Segunda B (doce partidos en la campaña 2000-01 y siete en la 2015-16) pero no en las dos principales categorías.

Hay que remontarse cuatro décadas en el tiempo para dar con una secuencia que provisionalmente sea mejor que la actual. El Cádiz CF arrancó la temporada 1984-85 en Segunda División con ocho envites seguidos sin perder (cinco triunfos y tres empates). Aquel año, el equipo entonces entrenado por Benito Joanet ascendió a Primera.

El Cádiz CF actual busca un hueco en la historia de la entidad. Son seis las jornadas invicto pero pueden ser más si es capaz de prolongar su dinámica posiitva. El próximo objetivo es vencer al Ceuta en casa el próximo domingo 28 de septiembre en el duelo correspondiente al séptimo episodio del campeonato.