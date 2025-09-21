Garitano: "La clasificación es ahora mismo anecdótica"

Rueda de prensa de Gaizka Garitano, entrenador del Cádiz CF, después del triunfo de los amarillos en La Rosaleda (0-1) que mantiene al equipo en los puestos de privilegio de la tabla clasificatoria. Cuarta victoria en seis jornadas.

Valoración de lo acontecido en el césped. "Ha sido un primer tiempo en el que creo que hemos estado muy bien. En el segundo tiempo, ellos con el paso de los minutos se han ido imponiendo y hemos acabado sufriendo, pero sin sufrimiento es imposible ganar. Hemos tenido ese pundonor que hay que tener fuera de casa para ganar el partido".

¿Clave el acierto en las pocas llegadas? "El que defiende bien y sabe sufrir también gana partidos. Hicimos muy buen primer tiempo y luego nos ha tocado trabajar más. No teníamos el balón pero hemos estado juntos cuando el Málaga estaba mejor. Estamos muy contentos por esta victoria. Hasta que nos ha durado la gasolina lo hemos hecho bien. Hasta los 70 minutos se ha resistido, pero luego no hemos tenido el balón para poder avanzar como queríamos y lo perdíamos rápido", añadiendo Gaizka Garitano que "el Málaga es muy buen equipo y nos ha tocado sufrir al final". "A partir del 70' ellos han apretado".

El Cádiz CF, arriba en la tabla. "Hay muchas cosas que mejorar porque somos un equipo más de la categoría. Tenemos un grupo unido y fuerte, y las dificultades que tienen los equipos de Segunda. La clasificación es ahora mismo anecdótica".

Mensaje al cadismo. "El ambiente de este partido ha sido increíble Partidazo de Segunda. El Málaga tiene una gran afición y hay que dar las gracias a toda la gente de Cádiz que ha venido a apoyarnos. Los hemos sentido. Tenemos una afición de diez", finalizaba el técnico del Cádiz CF