El Cádiz CF, en plaza de ascenso directo: cuándo fue la última vez que la ocupó

El domingo 21 de septiembre fue un día redondo para el Cádiz CF. Estrenó en el terreno del Málaga el casillero de victorias como visitante y el marcador favorable (0-1 con gol de Sergio Ortuño) deparó consecuencias positivas en la clasificación.

El conjunto amarillo amarillo arrancaba el fin de semana ubicado en la cuarta posición (en zona de play-off) que abrazó tras su triunfo (1-0) frente al Eibar en el estadio Nuevo Mirandilla. Tenía la posibilidad de seguir escalando peldaños si hacía sus deberes y además se daban resultados en otros campos que fuesen beneficiosos para sus intereses.

Así sucedió. El Cádiz CF cumplió su parte y además fallaron dos rivales que tenía por delante en la tabla. La derrota del Real Valladolid en el feudo del Albacete y el empate del Racing de Santander en Córdoba permitió al cuadro gaditano saltar dos puestos.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano se impulsa hasta la segunda plaza después de seis capítulos de LaLiga Hypermotion. Acredita 14 puntos y está empatado con el Deportivo de La Coruña, líder gracias a su mejor balance goleador: +11 los gallegos frente a los +4 de los andaluces. Los dos dibujan idéntico recorrido: cuatro triunfos, dos empates y cerro derrotas.

Son los dos conjuntos colocados en zona de ascenso directo. No supone gran cosa porque hay por delante 36 episodios hasta llegar al final del campeonato, pero sí refleja el excelente inicio tanto del Cádiz CF como del Dépor, los dos únicos equipos que aún no conoce la derrota.

De los cuatro que quedaban sin perder, cayeron el Valladolid y el Leganés. Los que no han sufrido ningún varapalo son los que mandan en la clasificación.

La última vez que el Cádiz CF ocupó plaza de ascenso directo fue en la última jornada (la 42ª) de la tempoada 2019-20 que le valió el ansiado retorno a Primera División con Álvaro Cervera en el banquillo. En realidad el ascenso ya lo había logrado un par de jornadas antes.

Tras una estancia de cuatro cursos consecutivos en la élite del balompié español y una pésima campaña en el regreso a la categoría de plata, los amarillos vuelven a coquetear con el ascenso en los compases iniciales del ejercicio 2025-26.